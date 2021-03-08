曾经被封禁的 “戒赌吧”，现在又复活了

如果有经常混贴吧的小伙伴，应该很熟悉这张曾经令无数网友心酸落泪，出自戒赌吧的「妈传菜」的聊天记录截图。图中所有表达的信息很简单，一位老哥由于沉迷赌博欠债无数，为了躲债只能背井离乡，跑到债主找不到的地方。

自己暂时没事了，但债主找不到本人，自然会找上家人还债。

他的母亲只好一边做川菜服务员，一边应付债主，为了安慰儿子，还时不时转几十块钱给他。

这图年代久远，加上被网友多次转发上传，画质已经十分模糊，连颜色都失真了。

而且开局一张图，没有人知道这到底是不是戒赌吧老哥的真实聊天记录。

但并不妨碍这张图让无数网友破防，特别是同样深陷赌博的人，看到「妈传菜」时才意识到自己当初梭哈赌博是多么愚蠢。

因为故事简单且共令人共情，「妈传菜」与「妹有钱」、「差十万」、「日月潭」组成中文互联网四大悲剧。

到底有多悲剧？

即使是平时习惯了阴阳怪气的网友也不忍心嘴臭，反而送上了难得的祝福。

可能有小伙伴觉得，这种故事太过荒诞，故意放大悲惨来引起网友共鸣。

但有时候啊，现实就是比故事要荒诞悲惨得多。

喏，不信小雷的话大家可以去广告那个集结了十几万吧友的借读吧。

逛完回来你们会发现，里面一个个真实故事，悲惨性丝毫不输 “中文互联网四大悲剧”。

小雷初听上去还以为真的借读生们聚集的地方，充满了学生朝气 ...

经过了解才发现，这是以前戒赌吧被封后，上千万戒赌老哥无家可归，把谐音 “借读吧”作为新归宿入驻了。

吧里的帖子有赌博老哥的心酸与无奈，有愿意帮助他们的好心人，但更多的是站在上帝视角看戏的网友。

这位赌博上瘾的老哥是一位 00 后，按年龄来说是充满个性的 “Z 世代”，可他沾上赌博后，一年半就输掉 17 万。

家里人掏空积蓄才还上借亲戚的钱，网贷钱那简直是无底洞，现在只能做个王者代练赚点钱。

做代练陪玩赚的钱，估计也只能填饱肚子，网贷不断叠加的利息才是最让人绝望的。

还有个 99 年的老哥，玩赌博一共输了十多万，通过打工存到了四万多。

但他心里还是有很强的赌瘾，做梦都梦到自己赌博赢到飞起 ...

有经历过的网友评论表示，他这是被杀猪了，前期给点甜头，后面就操盘 “杀猪”。

被庄主 PUA 后，这位老哥觉得虽然自己亏得多，多赌几次也许能翻盘重新做人。

其实在借读吧里的赌徒，大部分都是抱着这种典型的 “赌徒心理”，但十赌九输是不变的真理，最终他们越陷越深。

于是被债主每天放狠话催债变成他们的日常，每天承受着巨大的心理压力，无时无刻都在焦虑。

有少部分 “赌狗”被逼急了甚至会自我了断，大家平时也看过类似的新闻了。

除了债主催债，戒赌老哥们也在不断消耗自己的人际关系。

前期还能找亲戚朋友借钱，但借到最后会发现，自己的人际关系已经被消耗殆尽，没人愿意帮助自己。

小雷还从借读吧里看到老哥统计了自己欠的债，大家感受一下这种压迫力。

车贷、分期乐、信用卡、花呗、备用金、朋友借钱 ... 各种能搞钱的途径都榨干了。

到了还的时候才知道有多痛苦。

从现在的帖子情况来看，借读吧算得上是有正能量的贴吧，虽然大家情况都很不乐观，但老哥们互相慰藉，互相鼓励戒赌。

但把时间调回 18 年，情况可就复杂多了。

现在的借读吧吧主跟当年戒赌吧是同一个人，很多原戒赌吧的吧友也跟着指示来到新家。

但关注人数和发帖规模已经不能跟巅峰时期的戒赌吧相比。

很多不玩贴吧的小伙伴知道，戒赌吧是当时三大贴吧之一，跟李毅吧、魔兽世界吧不分上下。

直到 18 年被封的时候，戒赌吧已经拥有 1400 万名吧友和 9000 万个帖子。

有人说，戒赌吧是当时的贴吧传说，可想而知戒赌吧当年人气有多离谱。

人气高也不是没有原因的，戒赌吧在创立之初就是为了能让赌徒们在里面痛定思痛，戒掉赌瘾重新做人。

你瞧，戒赌吧口号都很正能量，不赌为赢！

相比现在动不动就阴阳怪气互喷的网络环境，戒赌吧老哥倒是非常和气。

戒赌老哥都在戏谑自己的赌博人生，并劝涉赌未深的新老哥早日上岸。

同时大家都乐于互相帮助，毕竟同是天涯沦落人，很能理解对方的遭遇。

但随着关注的人越来越多，戒赌吧涌入了很多专门来看戏的吃瓜群众，他们通过围观戒赌老哥们的悲惨生活来释放压力。

甚至有专门来打广告贷款的公司来这里推广菠菜、贷款广告，诱骗老哥们重新赌博并贷款

虽然有吧务管理封贴，但吧务一天最多删 3000 个贴，而 “菠菜”公司想花钱买几千个账号可太简单了，管理人员根本管不过来。

这玩意是防不胜防的，就像 LOL 比赛有人搞假赛和 “菠菜”一样，有钱赚就是它们最大的动力。

到最后，戒赌吧已经完全变味，跟当初不赌为赢的初心背道而驰。

不少吧友信奉窃 · 格瓦拉，把他当作戒赌吧的精神领袖。

“打工是不可能打工的，只能靠赌博维持生计。”

后期充满负能量，到处都是赌博贷款帖子的戒赌吧，不被封就奇怪了。

这也让很多在戒赌吧找到归宿感的老哥，一时间没有了方向。

为了不被 “菠菜”贷款公司，戒赌老哥们开始分散在各个贴吧中，例如流浪吧、隐居吧、家里蹲吧、湘女多情吧 ...

而在戒赌吧发展起来的黑话也流传在这些贴吧里。

比如「瘫痪」在借读吧里是混吃等死的意思，「撸口子」是贷款的意思。

小雷在写完这篇文章后再次访问借读吧，发现跟赌博有关的话题已经被清空，连头像都变空白。

所以各位想参观小伙伴还是打消念头叭。

至于为什么风气已经没当年那么坏的借读吧也被整顿，小雷觉得很好解释。

表面上赌狗老哥们都在讨论如何戒赌，互相鼓励，但他们内心深处依然有着一颗赌博翻盘的心。

别说赌博了，很多人亏点股票基金都想继续补仓，期待涨回来回血，人就是这么矛盾，越亏越上头。

如今戒赌吧已经没落，分散在各个角落的老哥也只能泡在小众贴吧里报团取暖。

小雷还是那句话，只要不赌，贷款和菠菜就宰不了我，真想搞钱不如花时间打工。