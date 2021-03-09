京东数科重组后有大动作：核心高管轮岗，许凌将赴京东集团 CSO 体系

3 月 8 日晚间消息，据界面报道称，原京东数科高管许凌，将赴京东集团任职，任职战略规划部负责人，向京东集团 CSO（首席战略官）廖建民汇报，后者负责战略与投资。

原金融科技群的二级部门企业金融业务部机构负责人李波，接替许凌担任金融科技群机构负责人，向京东科技 CEO 李娅云汇报。

据悉，许凌在加入京东前，先后就职于中国工商银行、荷兰银行、华夏银行等多家金融机构总部。2013 年，许凌加入京东集团，参与京东金融集团筹建，负责消费金融、大数据征信、农村金融等业务的整体规划和运营。2014 年 2 月，在许凌的带领下，京东金融推出业内第一款互联网消费金融产品 “白条”。2015 年 9 月，许凌与团队一起，推出京东农村金融产品 “京农贷”。2017 年 1 月，许凌带领团队发起与中国银联的全面战略合作，包括京东金融旗下支付公司网银在线正式成为中国银联收单成员机构。2018 年 5 月起，许凌负责京东金融个人服务群组业务，整合消费金融、财富管理、证券、众筹、农村渠道、保险、支付等 C 端业务部门。2019 年 9 月，京东数科专门成立了数字金融群组，整合原个人服务、企业服务两个群组，许凌开始担任数字金融群组负责人。

据知情人士透露，自 2020 年 11 月蚂蚁集团暂缓上市后，商业环境发生巨大变化，京东旗下 “京东数科”已进行重组，并可能会从上海科创板撤回其首次公开募股 (IPO)计划。

据两名匿名知情人士表示，自今年 1 月份吸收了京东旗下人工智能（AI）和云计算业务后，京东金融科技部门已经从京东数科更名为京东科技，并可能在未来重新提交上市申请。

一位参与上市讨论的知情人士称，京东科技认为撤回 IPO 计划是合适的，因为自首次提交上市计划以来，其公司名称、业务和高管团队都发生了变化。

另一位知情人士说，京东科技推迟上市不会对母公司造成沉重打击，因为投资者相信该公司的业务前景非常好，不太可能迫使母公司进行全面收购。京东持有京东科技 36.8% 的股份，两家公司都没有回应置评请求。

京东科技方面对此不予置评。