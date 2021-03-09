亚马逊航空快递再扩张：斥资 1.3 亿美元买入合作航空公司股份

北京时间 3 月 9 日凌晨消息，据报道，全世界最大的电子商务网站亚马逊早已经在物流和快递领域投入巨资，建设自有业务，其中包括航空物流板块。日前，亚马逊在航空物流再次迈出一步，从承包该公司相当部分航空物流的外部航空货运公司 “Air 运输服务集团”（ATSG）获得了少数股权。

据报道，周一，Air 集团在提交给美国证券交易委员会的监管文件中称，亚马逊使用了认股权证，将以每股 9.73 美元的价格获得 Air 集团 1350 万股股票，买入股份资金总额为 1.32 亿美元。根据另外另外一项交易安排，亚马逊还单独购买了 Air 集团 86.5 万股股票（不涉及现金换手）。

当天，在上述消息刺激下，Air 集团股价大幅上涨了 5.5%，收盘价为 29.92 美元。该公司的资本市值达到了 17.8 亿美元。周一，亚马逊股价则出现了小幅下跌。

据悉，亚马逊和 Air 集团的合作很早就开始。2016 年，亚马逊和 Air 签署了一份合作协议，租赁该公司 20 架波音 767 飞机用于亚马逊货物的运输。作为合作协议的一部分，亚马逊获得了这一次使用的认股权证。

在过去多年中，亚马逊公司一直在扩大航空快递业务，自建了 “亚马逊航空公司”，该公司主要从外部航空公司租赁货运飞机，Air 集团的合作属于时间较早的一批。

据悉，亚马逊还拥有另外一家航空货运公司 “Arlas 航空全球控股公司”的认股证券，可以购买少数股份。

为了给包邮会员（Prime）提供次日达和后日达快递服务，亚马逊从 2016 年开始建设航空物流业务。目前，该公司仍然依赖 Air 集团和 Atlas 公司来运送相当一部分商品包裹，不过亚马逊也开始亲自建设自有的货运能力，购买飞机。一些分析师预测，亚马逊航空公司未来有一天将在快递业务规模上超过美国两大快递公司——联邦快递和联合包裹公司。

今年一月份，亚马逊从 Deleta 和 WestJet 两家航空公司购买了 11 架二手的波音 767-300 飞机，这是该公司历史上第一次此类操作。

另外今年晚些时候，亚马逊将会启用在肯塔基州北部建设的枢纽机场，这一机场项目投入了 15 亿美元，能够接待 100 架亚马逊货机，预计每天可以处理大约 200 个货运航班。

据悉，根据之前的研究报告，在 2021 年一季度末期，亚马逊航空公司每天每天的货运航班将增加到 160 班，这相当于去年五月份规模的两倍之多。另外随着飞机机队规模的增加，亚马逊航空业务不仅仅将服务自家的包邮会员，同时还将为第三方客户提供航空快递服务。