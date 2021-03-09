英金融公司 Greensill 破产，软银 15 亿美元投资或打水漂

北京时间 3 月 9 日消息，据报道，日本软银集团愿景基金曾经投资 15 亿美元的英国金融服务企业 Greensill 资本公司，日前传出申请破产管理的消息。媒体称愿景基金的 15 亿美元投资可能打水漂。

据报道，3 月 8 日，Greensill 公司的律师团出现在了英国一家法庭的门口，律师称该公司已经陷入了 “严重财务困境”，没有能力偿付债务。

在英国，一家公司申请破产管理令，意味着需要依靠外部力量帮助该公司偿付债务，避免破产清算。在破产管理期间，该公司将免遭债权人的法律追债措施。

对于申请破产管理的消息，Greensill 公司并未对外发表评论。

2019 年，日本软银集团管理的愿景基金曾经对 Greensill 投资 15 亿美元。在破产管理期间，愿景基金这笔股权存在被完全抹去的风险。

据悉，美国私募股权投资公司 “阿波罗环球公司”正准备收购 Greensill 的部分资产。

Greensill 公司邀请英国前任首相卡梅伦担任顾问，该公司主要的业务是在全球对企业或者个人提供资本。该公司官网信息显示，2020 年，该公司面向全球 1000 多万个客户提供的 1430 万美元的资金支持。去年，该公司的估值高达 70 亿美元。

该公司主要的金融产品属于 “供应链金融”，可以让企业寻求贷款支付账单。不过，一些批评人士指出，这种金融产品可以被用来藏匿某个公司日益升高的债务包袱。

上个星期，瑞士信贷集团暂停了和 Greensill 公司相关的 100 亿美元资金项目，另外 “GAM 控股公司”关闭了总额 8.42 亿美元的 “GAM Greensill 供应链金融基金”。这些举措进一步加剧了该公司的资金链危机。

据悉，Greensill 公司目前无力偿还瑞士信贷集团 1.4 亿美元的贷款，另外遭遇了一家重要客户 “GFG 联盟公司”的违约。

据报道，作为大型钢铁企业的 GFG 联盟公司目前陷入了财务困境，出现了针对 Greensill 公司的偿债违约行为。律师团称，Greensill 公司在这家客户所面临的违约风险敞口高达 50 亿美元。

愿景基金拥有 1000 亿美元资金规模，是全世界规模最大的科技投资基金，在过去一两年中，愿景基金投资的诸多公司爆出运营困境消息，其中最典型的是未能按期上市的写字楼二房东公司 WeWork。不过在过去几个季度中，随着科技公司股价上涨，疫情期间互联网公司业务火爆，愿景基金以及被投资科技公司的财务状况已经大为改善。