美股严重分化，道指涨纳指跌，拼多多下跌 12%，哔哩哔哩大跌 17%

北京时间 3 月 9 日消息，美参议院通过疫情纾困刺激方案，推动美债收益率进一步上升，投资者继续抛售高成长型科技股，纳指大幅收跌。截至收盘，道指涨 306.14 点，涨幅为 0.97%，报收 31802.44 点；标普 500 指数跌 20.59 点，跌幅为 0.54%，报收 3821.35 点；纳指跌 310.99 点，跌幅为 2.41%，报收 12609.16 点。

美国主要科技巨头悉数下跌：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股全线下跌：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

其他中概股大多数下跌，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

▲ 与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 小鹏汽车亏损收窄 42%，股价跌近 4%

小鹏汽车昨晚发布了 2020 年第四季度财报，净亏损较上年同期收窄 42%，电动汽车销售大幅度上涨。去年第四季度，小鹏汽车归属于普通股股东的净亏损为 7.874 亿元人民币（约合 1.207 亿美元），上年同期为 13.546 亿元人民币。调整后亏损合每股 0.95 元人民币，超过分析师预期的 0.92 元人民币。营收同比增长 346% 至 28.5 亿元人民币，超过分析师预期的 27.1 亿元人民币。小鹏汽车预计今年第一季度营收约为 26 亿元人民币，比去年第一季度增长约 531%，交付量将增长 450% 至 1.25 万辆。小鹏汽车总裁顾宏地（Brian Gu）向路透社表示，公司将在 6 月底前发布第二款轿车车型，年底前发布修订版 G3。他还说，到 2024 年，小鹏汽车产品线将包含 7、8 款车型。小鹏汽车在自主开发自动驾驶技术。顾宏地预计未来软件和内容将占到小鹏汽车总营收的约 10%。小鹏汽车正在规则在中国建设第三座汽车工厂，去年第四季度汽车交付量为 12964 辆。由于亏损超过预期，星期一盘前交易中小鹏汽车股价下跌 3.3%。过去 3 个月累计下跌 42.4%，同期内标普 500 指数上涨 3.8%。常规交易中小鹏汽车股价下跌 1.11 美元，跌幅为 3.96%，报收于 26.92 美元。

▲ 单辆车营收下降 11.5%，小牛电动跌超 8%

尽管发布了去年第四季度和全年业绩超过分析师预期的财报，星期一小牛电动股价还是出现下跌。在产品销售增长 42% 拉动下，小牛电动第四季度业绩超过分析师预期。营收同比增长 25% 至 1.03 亿美元，超过分析师预期的 0.95 亿美元。0.11 美元的每股收益超过分析师预期的 0.09 美元，但略低于上年同期的 0.12 美元。由于单辆电动摩托营收同比下跌 11.5%，利润率由上年同期的 26.1% 回落到 25.2%。全年营收增长 18%。在谈到国际业务时，小牛电动 CEO 李彦表示，“我们的国际市场销量增长了 197%，尽管新冠疫情反弹，对于国际市场销售的强劲增长，我们感到非常满意。”大和证券分析师安德鲁 · 钟（Andrew Chung）上周给予小牛电动股票 “买进”评级以及 41.5 美元股价，这意味着它还有约 35% 上涨空间。安德鲁 · 钟把小牛电动称作 “微出行解决方案高端品牌”，预计它将成为 “未来领先的电动自行车品牌”。他预计小牛电动在包括美欧在内的关键市场上的营收和市场份额都会增长。常规交易中小牛电动股价下跌 2.79 美元，跌幅为 8.32%，报收于 30.76 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股多数下跌，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 投资者获利回吐，2 月份高通股价累计下跌 12.9%

标普全球市场财智的数据显示，高通股价 2 月份累计下跌 12.9%。2 月 4 日，高通发布了强劲的第一季度业绩以及第二季度业绩预期，引起股价下跌 10%。高通第一季度利润超过分析师预期，营收符合预期。它对当前季度营收的预期比分析师高 7%，利润预期高出 5%。强劲的业绩并非一定会拉动股价上涨。进入 2 月份时高通还 “动力十足”，52 周累计上涨 83%。让投资者满意的门槛令人难以置信地高，超过分析师预期的业绩也不足以引人瞩目。公平而言，高通股价最近下跌属于获利回吐。在 5G 和物联网大爆炸的当下，高通的前景还是美好的。高通 CEO 史蒂夫 · 莫伦科夫（Steve Mollenkopf）在公司财报分析师电话会议上表示，“看到我们数年前制订的战略，在变成现实，还是很令人激动的。我对公司的未来充满期待，我们的未来非常美好。”高通当前市盈率为 22 倍，市销率为 5 倍，处于合理水平。总之，2 月份的回调，为投资者买进高通提供了一个机遇。常规交易中高通股价下跌 6.55 美元，跌幅为 5.05%，报收于 123.2 美元。

▲ 分析称年底前特斯拉股价将累计上涨 75%

投资公司 Wedbush 分析师丹 · 艾维斯（Dan Ives）星期一发表投资报告称，寻求 “重大买进机遇”的投资者应当关注特斯拉。与有史以来高点相比，特斯拉当前股价低了 33%。过去 1 个月美国国债利率的上升，引发高增长科技股抛售潮，促使投资者买进将受益于经济重新开放的周期性股票。艾维斯说，最近，这 3 个因素也影响了特斯拉股价：价值担忧、电动汽车领域竞争日趋加剧和芯片短缺。艾维斯表示，但目前 “不是惊慌的时候”，最近电动汽车板块的疲软是暂时的，“在我们看来，电动汽车板块的抛售潮创造了重大买进机遇，投资者应当持有迈进电动汽车黄金时代的中国电动汽车厂商和领头羊特斯拉”。报告指出，电动汽车板块基本面依旧强劲，税收优惠和政府的清洁能源计划，将有助于刺激未来数月电动汽车需求的增长。艾维斯预计，电动汽车在全球汽车销售中的占比将由当前的 3% 增长至 2030 年的 20%。艾维斯认为特斯拉还有很大上涨空间，他预计今年底前特斯拉市值将达到 1 万亿美元。鉴于特斯拉星期一市值约为 5740 亿美元，假设流通股股本保持不变，这意味着它还需要上涨 75%，市值才能达到 1 万亿美元。艾维斯说，电动汽车盛宴才刚刚开始，还远未结束。