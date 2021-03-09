马斯克：正开发天线为飞机、船舶、卡车等提供星链网络服务，但特斯拉汽车不行

北京时间 3 月 9 日早间消息，据报道，SpaceX 首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）周一发布推文表示，该公司正在开发一种天线，能够让半挂卡车和房车等车辆连接上卫星互联网。

马斯克表示，该天线并不是为了让特斯拉车辆接入星链（Starlink）网络，他表示这个用户终端的体积对于特斯拉车辆来说太大了。马斯克写道：“这是为航天器、船只、大型卡车和房车设计的终端。”

星链是 SpaceX 公司的资本密集型项目，其目的是要建立一个由数千颗卫星组成的互联网接入网络，它在航天工业中被称为星座，旨在为地球上任何地方的消费者提供高速互联网接入服务。

SpaceX 卫星政策总监大卫 · 戈德曼（David Goldman）上周五在致 FCC 的一封信中写道：“全球互联网的流量已经呈现出了爆炸式的增长。用户不希望在出行过程中失去网络连接。”

戈德曼还表示：“这一项目将为公共利益提供服务，让新的地面组件接入 SpaceX 卫星系统，并提升全美车辆、全球船只和飞机接入的宽带能力。”

去年，马斯克的 SpaceX 公司向 FCC 请求授权，在私人喷气式飞机上进行实验性测试，并与海上船队一起测试。SpaceX 指出，FCC 的规则 “不要求申请人提交部署用户终端的最大数量”，因此该公司没有说明计划建造多少个车载终端。