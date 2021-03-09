苹果春季发布会预览：会有什么，它们出现的几率有多大

▲ 苹果发布会

3 月 9 日上午消息，今年苹果公司会举行三月发布会吗？越来越多的证据表明，新产品正在开发中，从新的 AirPods 到新的 iPad Pro 等。但由于新冠疫情仍在美国持续，几乎可以肯定三月的发布会肯定是线上的。

目前最新的爆料说，3 月 23 日（美国当地时间）苹果公司会举办今年的春季发布会活动，并且消息源不止一个，23 号是个靠谱的说法。

随着苹果产品线的不断增多，春季发布活动似乎成了苹果的标配，今年春季会有什么呢？ 我们来大概盘点一下。

新的 iPad Pro 和 iPad mini

早就有传言说，苹果将在 2021 年第一季度发布采用 mini-LED 显示屏技术的新 iPad Pro。人们期望 mini-LED 背光将首先出现在 12.9 英寸 iPad Pro 上，其次是 11 英寸 iPad Pro。

▲ mini 可能只是屏占比更大了

在设计方面，预计 2021 年的 iPad Pro 系列几乎与 2020 年的 iPad 系列相同。因此，最大的变化可能是显示屏材质的转变，外加可能基于 A14 的新芯片（据说是 A14X），以提供更好的性能。

据报道，苹果公司还在开发新的 iPad mini，该产品将于 3 月发布。据说新款 iPad mini 具有 8.4 英寸显示屏和较小的边框。不幸的是，它不会像 iPad Air 4 和 iPad Pro 那样进行设计大改，而苹果保留了上下边框和 Touch ID，也就是类似 9.7 寸 iPad 到 10.5 寸那样，只是屏幕部分变大了。

如果按时间看，这产品出现概率不小，mini 的上一次还是在 2019 年。

另外传言称苹果正在开发一款新的低成本 iPad，但我们预计它会在今年晚些时候发布。

iPhone SE 3

日本媒体 Macotakara 报道称，苹果还将在 4 月发布新的第三代 iPhone SE。此处的细节尚不清楚，但 4 月份的发布将恰好在 2020 年 iPhone SE 二代一年之后。另一方面，郭明錤（Mig Chi Kuo）表示，苹果可能要等到明年才会更新 iPhone SE。

▲ iPhone SE 3 代可能是以 8 Plus 作为基础的

有传言称苹果正在开发屏幕更大版本的 iPhone SE，可能采用 5.5 英寸显示屏，设计类似于 iPhone 8 Plus。发布时间将是最大的争议。

AirPods 3

有传言称，新的第二代 AirPods Pro 将于 4 月上市。AirPods Pro 2 可能具有 “更紧凑”的设计，耳机柄的部分更短。

▲ AirPods 3 大概是这样

但外媒彭博社（Bloomberg）认为，这种传言不靠谱。苹果在移除 AirPods Pro 耳机柄时面临挑战。目前业内普遍认为，苹果公司正在开发新的入门级 AirPods，其杆柄较短且可更换耳塞。它将替代苹果正在销售的 AirPods2 代。定价信息尚不清楚，不过据说价格将比 AirPods Pro 便宜约 20%，这表明其价格为 199 美元。

AirTag 和 Apple TV

关于新 Apple TV 的报道已经流传了一段时间，因为与它的竞品相比，当前的产品显得太老了。最近的报道表明，新的 Apple TV 仍将在 2021 年的某个时候投入生产，但细节尚不清楚。

▲ AirTag 传闻已经太久了

另外就是 AirTags，已经已经传闻两年了，是否在今年春季实现还有待观察，但爆料者乔恩 · 普罗瑟（Jon Prosser）最近发推文称，该配件已定于 3 月上市。

电脑产品

苹果已经确定，整个 Mac 产品线过渡到自研芯片将花费大约两年的时间。因此，我们预计新的 Mac 产品线将于 2021 年持续发布。

话虽如此，但 2021 年春季应该不会发布新的 Mac 硬件。虽然 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 一直有传闻，但它们更可能会在下半年到来。