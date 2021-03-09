减排已不够，碳捕捉技术正吸引大量投资，但太烧钱

专家们一致认为，只是一味地强调降低我们碳排放的做法现在已经不够了，从大气直接捕获碳的技术正在吸引大量投资。

联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC) 在 2018 年发布的一份报告中表示，如果我们要将全球变暖限制在 1.5 摄氏度以内，并避免气候变化的最坏影响，我们实际上需要在 21 世纪从大气中去除 1000 到 10000 亿吨的二氧化碳。

碳的去除，可以通过植树和更加可持续的农耕行为等自然方式来进行。大量植树可以达到吸收空气中二氧化碳的作用，而包括推行作物轮作在内的可持续的农耕行为，能够改善土壤中的碳储存。不过，除了这种自然方式实现碳去除目的之外，一些公司还在致力于碳去除的工程解决方案。这一工程被称为从空气中直接地对碳进行捕获，也即直接从大气中捕获二氧化碳，并将捕获的二氧化碳埋在地下。

不过，就目前而言，推行这项技术的支出费用非常高昂。根据微软今年发表的一份白皮书，直接从空气中捕获方式与植树等自然方式相比，去除每公吨碳所需要的支出费用要高出 50 倍以上。为了筹集部分成本费用以及其它目的，从事在空气中直接捕获碳的一些公司也在致力于出售副产品，即二氧化碳。这些公司出售的二氧化碳最具争议的用途之一，是提高石油开采能力。将捕获的二氧化碳卖给石油公司，石油公司将二氧化碳再注入旧油井，这能够帮助从中泵出更多的石油。

微软、雪佛龙（Chevron）、西方石油（Occidental）等公司，以及电动汽车制造商特斯拉公司首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）和微软创始人比尔 • 盖茨（Bill Gates）等科技远见者，都在投资碳去除技术。这些公司和科技行业人士都强调，除了自身的投资外，他们这种从空气中直接捕获二氧化碳的技术需要政府的大力支持。