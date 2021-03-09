58 同城被诉骚扰电话频发、虚假信息泛滥，平台审核机制有待升级

“我不过在 58 同城上发布了一条招聘信息，就天天接到推广电话，让我花钱将招聘信息置顶。”王女士对记者抱怨道。

近日，不少用户表示，因为使用过 58 同城软件，就频繁接到骚扰电话，包括发布招聘需求后接到 58 同城销售人员的推广电话，以及求职者接到未投递公司的招聘来电。

记者发现，在黑猫投诉、聚投诉等公开投诉平台上，围绕 58 同城虚假信息、电话骚扰、虚假宣传、服务差难退款等的投诉高达数千条。

律师表示，根据《电子商务法》的有关规定，如果平台未尽到审核和管理义务的，由有关主管部门责令限期改正，逾期不改正的将处以罚款。网络平台应当建立行之有效的管理机制和技术措施，应该为其服务持续提供安全维护；在发生安全缺陷、漏洞的情况下，及时采取补救措施。

招聘方在线招人难寻匹配人才，求职者简历默认公开频遭电话骚扰

不少有招聘需求的用户反应，在 58 上发布招聘信息后，便很快接到 58 同城销售人员的推广电话。

据了解，58 同城对于招聘者提供了多款招聘推广服务。在北京地区，基础会员套餐一年售价 6180 元起，包括推广刷新数量为 2200 个、面试邀请 110 个等；随着数量的增加，售价也随之增加，最高为 15000 元一年，含 2900 个推广刷新数量、150 个面试邀请等。

58 同城上招聘方的账户资源包括简历点、展示点、面邀点，均需要花钱购买。

王女士对记者表示，她没有购买推广，只是购买了简历点，用来获取简历信息，通常会按选定的条件搜索简历，然后花费简历点获取联系方式等等。

“在智联招聘上要看一份简历需要 30 元，而在 58 上只需要花费 4-8 元，”王女士说道，“但在 58 上买的简历，大部分都是空号，希望 58 能多关注一下虚假的信息。”

王女士表示，按推广电话的意思，付费后招聘成功的概率会增加，但如果老是打到空号，这招聘效果也存疑。

除了销售推广电话，还有不少求职者也遇到了频繁接到未投递公司招聘电话的问题。

有用户向蓝鲸 TMT 记者投诉称，自己只是在 58 同城上用手机号注册了账号，就频繁接到招聘者打来的电话。而他当时并没向这些公司投递简历，也没浏览过相关招聘信息。

记者在 58 同城上使用自己的手机号进行注册并登录，点击 “找工作”后平台要求记者填写信息以制作在线简历，除了出生年月、学历等基本信息，还需要填写求职意向、竞争优势等。

填写完上述信息后，记者便进入到招聘页面，随后记者在未点击任何招聘信息的情况下退出了 58 同城软件。不过，在随后的一个小时内，记者就接到了两个招聘电话，所招职位皆与填写的求职意向不同。

对此，上海汉盛律师事务所高级合伙人李旻律师表示，平台是否违规取决于是否得到用户的授权。根据 58 同城的《隐私政策》，如果用户注册时未在隐私设置中勾选简历对 “仅我投递的招聘方”可见，则会被认为是公开的。此种情况下，不属于平台违规。用户可通过修改授权的方式避免被打扰。

而就使用情况来看，所谓的简历隐私设置默认的状态为 “所有招聘方能看到简历”。

北京市中闻律师事务所合伙人赵虎对记者表示，这种情况下，基于用户与平台方签订的 “隐私政策”，相当于用户与平台方建立了合同关系。如果用户对创建的简历，设置的是 “所有招聘方”可见，很难证明是平台方对外售卖了用户的简历，导致个人信息泄露、侵害用户的个人信息和隐私权。

平台审核力度趋严仍难遏制虚假信息，审核机制有待升级

除此之外，58 同城还面临着虚假信息难以有效遏制的问题。

据人民网《人民直击》调查，一些犯罪分子在 58 同城上发布虚假招聘信息，有求职者在面试环节被骗支付打点费或贷款整容。

在黑猫投诉上，有用户投诉称，2021 年 1 月 24 日，在 58 同城上看到招聘打字员的信息，与其联系后，对方表示需要下载 is 语音参加语音直播，直播期间发布了一些所属公司的证件照以及公司环境等照片；在介绍完几种兼职后，包括淘宝客服、点赞员、打字员等，又让其下载默往 App，添加该公司的财务进行充值转账。期间，该用户先后缴纳了保证金、工号费、审核费、以及其他费用，总计缴纳了 1980 元。收款人称所缴费用将在 24 号凌晨十二点退还。

“之后我就发现收款人将我删除，当时感觉被骗后，去 58 同城上面找招聘信息，没想到招聘信息被删除了。”该用户表示。

记者通过 12309 中国检察网搜索发现，近一年时间内，58 同城面临的相关起诉书就有近 600 个；其中大多为在平台发布虚假信息的诈骗案件，包括发布虚假售卖信息、虚假招聘信息、虚假租房信息等。

早在 2017 年，58 同城方面表示，为了保护用户权益，在 58 集团发布招聘信息的企业都需要经过企业营业执照及相关资质审核，招聘信息的发布人也需要芝麻信用、银行卡、人脸图像等身份信息认证。同时，58 同城推出 “求职保真险”业务，用户举报虚假职位即可申请相关理赔。

虽然平台审核力度趋严，但虚假招聘信息问题仍然难以有效解决，“骗子”、“虚假”等词语仍然时常出现在用户评价中。

不少用户对记者表示，虚假信息只要出现一次，对平台的信任度就会大大降低，加上现在可供选择的招聘软件较多，现在找工作一般不会使用 58 同城。

李旻律师表示，根据《电子商务法》的规定，电商平台经营者需要对提供服务的经营者的主体身份、资质许可等进行核验、登记，如果招聘信息的发布者可以提供上述信息，一般会认为平台已经尽到了审核义务，无需担责。

“但有一种例外情形，即平台收到用户对于该招聘企业的投诉后，未进行进一步的核实或删除、屏蔽、断开链接等必要措施，此种情况下，平台则需要对于损失扩大部分与招聘公司承担连带责任。”李旻律师表示。

58 同城退市前公布的 2020 年一季报显示，当期公司实现营收 25.603 亿元；归属于普通股股东净利润为 16.386 亿元。其中，在线推广产品和会员服务是 58 同城营收的主力，会员服务贡献 8.156 亿元的营收，在线推广服务本季度实现营收 15.954 亿元。

业内人士分析认为，企业为了获得更多招聘主和用户，相应审核趋于宽松，这造成虚假招聘信息难以杜绝。58 同城在蓝领招聘市场具有一定优势，平台上多提供定位于中低端的岗位，这也对平台监管带来一定挑战。

赵虎律师认为，当已经有人投诉虚假招聘信息问题时，平台应当想办法来区分哪个企业账号是正常的，哪个企业账号是不正常的。如果一个平台网站上违法犯罪的账号很多，平台应当承担责任。根据《电子商务法》的有关规定，如果平台未尽到审核和管理义务的，由有关主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处二万元以上十万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，并处十万元以上五十万元以下的罚款。

“网络平台应当建立行之有效的管理机制和技术措施，应该为其服务持续提供安全维护。在发生安全缺陷、漏洞的情况下，及时采取补救措施。做好网络安全应急预案。从技术水平来讲，应该根据《互联网个人信息安全保护指南》，对技术进行升级，适应它相关的等级的要求。”赵虎律师表示。