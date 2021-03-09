比尔 · 盖茨妻子梅琳达称 2022 年全世界有望实现新冠群体免疫

北京时间 3 月 9 日上午消息，据报道，微软创始人比尔 · 盖茨（Bill Gates）的妻子梅琳达 · 盖茨（Melinda Gates）接受采访时表示，到了 2022 年某个时间点全世界应该能实现群体免疫。

梅琳达认为，在今年结束之前，新冠疫苗可能无法大规模输送到发展中国家。她说：“到了 2022 年某个时间点应该就能群体免疫。我们都在期待这一时间早早到来。许多人受到影响，不只是美国，所有地方都受影响。”

新冠已经感染 1.17 亿人，260 万人不幸离世，此时全世界正在努力生产疫苗、分销疫苗。医学专家们认为，要想生产足够多的疫苗，分派给足够多的人，达到群体免疫，可能还需要几个月甚至几年。拖的时间越长越糟糕，因为病毒会免疫。

以后新冠可能不会消失，它会像流感一样反复出现，只是没有今天的范围那么广。专家们还说，以后要密切关注变异，这样科学家才能开发有效疫苗。

上个月，盖茨接受采访时曾说，如果想结束大流行，唯一的办法就是将疫苗送到发展中国家。

美国民众正在快速接种疫苗，但离群体免疫还很遥远。美国有人口 3.31 亿，到周一时止，大约有 6000 万人至少接种一种疫苗，其中 3120 万人已经完全接种。要在美国实现群体免疫，需要给 70-80% 的人接种，约为 2.32-2.81 亿。

梅琳达称：“是不是已经完美了？绝对不是。是不是有了很大的变化？当然，我们要向全国民众派发疫苗，15% 的人已经接种。还有很多人等着接种，测试也更多了。”