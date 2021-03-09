百度商家口碑没关停：将由新业务承接相关服务

3 月 9 日消息，日前，百度相关负责人表示：为了进一步满足商家及用户的需求，百度商家口碑产品将进行升级，相关内容和服务将由托管页、爱企查承接。百度强调，百度不会暂停对商户及用户相关需求的支持。

此前有报道称，自 2021 年 4 月 2 日起，百度商家口碑网页（即 koubei.baidu.com）将全面停止运营并下线，届时该站将不再提供商家口碑内容和服务。

根据信息显示，百度商家口碑 2014 年上线，是百度搜索针对企业网站推出的评价平台，用户可以对企业网站进行评价和投诉。随着网站移动化程度逐步深入，这些原有功能已经不能满足商家及用户的需求。百度托管页和爱企查正是在这一背景下推出的。

据介绍，托管页是百度移动生态三大支柱之一，也是百度构建良性商业生态的重要解决方案，可以帮助企业快速建立自己的移动站，并提供相关技术及产品支持。“爱企查”则是一款企业信息查询产品，可以免费查询个人图谱、企业图谱等数据。

这两款产品将承接过去百度商家口碑产品的核心功能，并提供更加丰富的企业及个人服务，已经得到了广大用户及商户的认可。百度 2020 年 Q4 财报数据显示托管页收入占百度核心在线营销服务收入的比重进一步提升至三分之一。

百度表示，进入移动互联网时代以来，大量传统互联网产品和服务都在持续进行转型升级，百度商家口碑的升级也正是商家及用户习惯升级的典型结果。