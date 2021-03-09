我没捏出来的脸，淘宝帮我做到了

历经三个小时后，陆子涵关上了电脑。三个小时，她仍未在游戏《逆水寒》的捏脸系统中捏出满意的游戏角色面孔。

在意识到自己是个 “手残党”后，陆子涵打开了淘宝搜索游戏捏脸师。和对方表达自己对捏脸的要求和偏好后，她终于得到了独一无二且符合自己审美的游戏面孔。

“淘宝上有很多游戏捏脸师，而且都特别专业，整个交易过程也十分便捷。”陆子涵是经过朋友介绍后才选定的这家四年老店，在她的朋友圈中有很多同龄人热衷于寻找游戏捏脸师。

上线一分钟，捏脸三小时，是目前游戏玩家的日常。为了能在游戏中捏出个性十足的脸，年轻人们费尽心思。由于技术或时间的限制，大量的玩家无法捏出称心如意的脸，于是便衍生了游戏捏脸师的行业。

据调查，在淘宝中有大量从事游戏捏脸服务的店铺。搜索游戏捏脸，共有千条数据，几百家店铺提供游戏捏脸服务。价格区间在 5-88 元不等，其中不乏月销过千的店铺。店铺提供的捏脸服务可定制也可根据流行的角色面貌来操作。其中一家主打《天刀》、《一梦江湖》等手机游戏的皇冠店铺，单件商品月销售额高达 5 万，所有商品相加月流水超过 10 万。

来源：猎云网

游戏捏脸师作为新兴职业在淘宝中生根发芽，其背后是年轻一代逐渐成为消费主力军后爆发的强烈新需求，以及电竞行业的火爆。2020 年，电竞行业的总市场规模超过 1400 亿元，电竞用户也即将突破 4 亿。庞大的消费需求是新职业诞生的前提。

面对庞大的用户基数，游戏市场也急需推陈出新。为了让用户有更多的空间去操作，实现个性化表达，《天谕》、《逆水寒》等不少热门网游都标配了捏脸功能。

在捏脸系统中，可以调整面部和身体等几百个小细节，全方位满足年轻人独一无二的特性。许多手残党在看到捏脸大神的操作后，不禁心生艳羡想拥有同款，却缺乏手艺。进而衍生出了游戏捏脸师这一职业。

像捏脸这样的消费需求实属小众，但是小众并不意味着没有机会。在 14 亿人口里，只要有 0.1% 的人有需求，就有 140 万的目标消费者。而捏脸师这样的新职业会出现在淘宝上也完全可以理解。

对于消费者而言，他们需要的是一个能满足不同细分需求、万能的平台。对于从业者而言，新职业发展的最大前提是聚集相同的爱好者。

传统创业中，免不了房租人力等基本成本支出。可如果开一家淘宝店便能节省大部分的成本。门槛低、成本低，创业前期就会容易一些。

而且，因为有足够庞大的消费需求，淘宝上已经形成了一个不断细分、不断创新、不断衍生出空白市场的蓬勃生态。新商家可以用自己的创意弯道超车。更重要的是，千人千面的推荐机制让小众商品有同样的机会被看见。值得一提的是，再小众的爱好和商品，都能在相应店铺的问答、买家秀甚至客服沟通中找到同样爱好的人，从而形成线上虚拟社区。这为新职业的诞生提供了一片沃土。

“这里就像每个小众爱好人群的乌托邦。”新兴职业的从业者看到用户的需求、实现自己的职业价值，用户则在淘宝上寻找志同道合的人并满足自己的需求。

来源：官网截图

此前，就有新闻报道了 2020 年淘宝上诞生的冷门职业，分别为：丝袜调色师、螺狮粉闻臭师、自律监督员、奶茶代喝员、哄睡师、寿衣模特、种草姬、宠物入殓师、游戏陪练师、直播间上链师。

这些新职业的背后，其实是年轻人开始关注自我之后，细化出的不同需求。游戏捏脸师和游戏陪玩师，满足的是电竞爱好者的需求。哄睡师满足了失眠一族的需求，代喝代吃员则满足了对身材要求高但又充满好奇的人群需求。这些需求其实承载了年轻一代对新经济的推进力。