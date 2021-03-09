爱立信将不参加 MWC 2021 巴塞罗那活动

据 Light Reaing 报道，本周一，爱立信在直接发给 Light Reaing 的一封电子邮件中表示，出于对疫情形势的考虑，爱立信将不参加今年的 MWC 巴塞罗那活动。

爱立信在邮件中表示：“鉴于新冠疫情的持续影响，以及我们对员工健康和福祉的首要考虑，我们决定不参加 MWC 2021 活动。尽管我们很遗憾做出这一决定，但这反映了在全球推出疫苗接种计划的同时，我们从人员和旅行的角度出发，采取了预防措施来应对疫情。我们期待有机会重新参加未来的活动，并继续与 GSMA 和行业伙伴密切合作。”

此前，GSMA 曾表示希望今年的 MWC 巴塞罗那活动能够吸引 4 万至 5 万名参观者，并承认在目前的情况下，许多常客将无法或不愿出行。

在许多评论人士看来，鉴于全球许多地方的旅行限制，包括一些国家在国际航班抵达后要求进行人员隔离，这个数字已经显得非常乐观。

在接受 Light Reaing 采访时，GSMA 首席营销官 Stephanie Lynch-Habib 承认，这些限制可能会影响到来自英国和美国的旅客。她说，GSMA 无法预测 “这些限制将会如何发展”，也无法预测展会临近时是否会施加或取消限制。

去年 6 月，Telecoms.com 报道称，GSMA 由于 MWC 巴塞罗那活动的收入损失而导致了大幅裁员。GSMA 一位发言人对 Telecoms.com 表示：“我们很遗憾，这些裁员将影响到我们目前约 20% 的员工。”

本周一，GSMA 官网公布了针对计划于 2021 年 6 月 28 日 - 7 月 1 日举行的 MWC 巴塞罗那活动的健康和安全措施计划 --Committed Community。