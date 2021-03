流媒体派拉蒙 + 的困境：几乎人人都有了 Netflix

北京时间 3 月 9 日下午消息,据报道,流媒体战事最近又添新玩家——派拉蒙 +(Paramount+)。最近上线的派拉蒙 +,内容涵盖了一系列经典美剧和电影,还有部分好莱坞大片的抢先看机会,以及一些意想不到的经典旧片重启,如《欢乐一家亲》和《犯罪心理》。

但是,从某种意义上来说,ViacomCBS 的新流媒体服务提供的内容再吸引人,可能仍不及该服务上线的时机来得重要。在派拉蒙 + 上线之前,其他大型媒体公司已经各自推出了自己的流媒体服务。这一切,都意味着,派拉蒙 + 即将面对的是一个竞争尤为激烈的市场。事实上,流媒体市场的增量已经越来越小,后来者即使内容出众,也很难真正再分一杯羹。

订阅分析创业公司 Antenna 表示,2021 年 1 月,美国消费者平均每人订阅 1.5 个流媒体服务。CBS 和 Showtime 都属于维亚康姆 CBS(Viacom)系,Paramount Plus 其实就是 CBS All Access 的全新更名。数据显示,目前 CBS All Access 在美国有总计 1920 万的订阅用户,而维亚康姆 CBS 系总计有近 3000 万订阅用户。

两年前,当流媒体服务市场上仅有 Netflix 和 Hulu 两家时,美国消费者平均订阅的流媒体服务数量是 1.25 个。也就是说,尽管最近市场上新的流媒体服务层出不穷,但其实大多数人并未订阅这些服务——哪怕他们确实为了注册输入了自己的信用卡号,但在试用之后他们不会继续付费。

Antenna 使用从在线账单支付服务中获得的数据来评估人们的实际消费情况。从下面的数据表中,可以看出,ViacomCBS 的前景不容乐观。不过,最简单的原因总结起来可能是这样的:(几乎)每个人都已经订阅了 Netflix。

比如,我们以下图为例。根据图中的数据,2020 年上半年新注册 Netflix 的用户中,有 75% 的新用户到目前仍在订阅该服务,说明 Netflix 的新用户留存率高于所有其他的主流流媒体服务竞争对手的留存率。相比之下,2020 年,Apple TV + 的新订阅用户中,只有 34% 的新用户仍在为订阅该服务。(迪士尼的 Verizon 绑定服务提供免费的流媒体服务,苹果也会为购买苹果设备的用户提供免费的 Apple TV + 试用。Antenna 的数据并不包括这些免费服务的用户。)

图 2:2020 年上半年订阅流媒体服务的新用户留存率。

当然,有些人也确实订阅了多个不同的电视流媒体服务。但这是极少数。

图 3:平均而言,人们订阅的流媒体服务数量比以前要多,但大多数人仅付费订阅一个流媒体服务。

与此同时,与其他流媒体服务的订阅用户相比,Netflix 的用户订阅其他服务的可能性更低。活血,这跟(几乎)每个人都订阅了 Netflix 有关。

从某种意义上而言,ViacomCBS 可以期待的一个好消息是,那些已经订阅其现有服务——CBS All Access(该服务目前已重新归入派拉蒙 +)和 Showtime 的用户,可能会比其他用户更倾向于续订派拉蒙 +。

图 4:Netflix 的用户订阅其他流媒体服务的意向最低。