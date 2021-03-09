微软 Edge Canary 90 浏览器现允许从 CSV 文件导入密码，可转移 LastPass 数据

IT之家3月9日消息 外媒 onMSFT 报道，微软正在引入新的密码导入选项，允许 Edge 用户从 CSV 文件导入密码。该功能最近被添加到 Microsoft Edge Canary（90.0.817.0 版本）中，目前隐藏在实验性 Flag 标志里面。

IT之家获悉，微软 Edge 和 Microsoft Authenticator 用户之前能够通过 Authenticator 导入 CSV 文件，然后可以将这些密码同步到 Edge 上，但 Edge 新功能将无需 Authenticator 就能导入。

目前，微软 Edge 的稳定版只支持将密码导出到 CSV 文件，没有办法从这些文件中原生导入回来。用户需要使用同步功能来同步多个设备之间的密码。不过，随着新的 “导入密码”选项的加入，这种情况很快就会改变，Edge Insiders 已经可以使用这个选项。

要使用该功能，Insiders 需要在 Microsoft Edge Canary 上使用 edge://flags 启用该功能。要做到这一点，请按照下面列出的步骤进行操作。

通过地址栏进入 edge://flags，通过搜索栏搜索 “Password Import”，然后启用它。

完成后，重新启动网络浏览器。

前往 edge 地址栏中的 edge://settings/passwords，打开密码设置。

选择 “保存的密码”选项旁边的三点菜单，从列表中点击导入密码。

最后，选择 CSV 文件来导入密码。

微软在 Edge 中不断尝试新功能，该公司最近宣布了几项即将对浏览器进行的改进。该列表包括密码管理器、内置 PDF 阅读器、收藏等方面的改进。

Edge 所使用的 CSV 文件，与 LastPass 等密码管理器用来导出你保存的密码文件类型相同。该功能对于那些放弃 LastPass 等密码管理器的用户来说将特别有用，因为 LastPass 最近提高了基本跨平台功能的费用，免费服务只适用于一种设备类型，这意味着那些注册的用户需要在电脑或智能手机之间选择访问服务。