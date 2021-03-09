理想汽车授予 CEO 李想 1.08 亿股期权，每股 14.63 美元

北京时间 3 月 9 日晚间消息，据投资者关系网报道，理想汽车（NASDAQ：LI）今日宣布，公司董事会和董事会下属的薪酬委员会于 2021 年 3 月 8 日通过了 2021 年股权激励计划。根据该计划，理想汽车最多可能将发行 108,557,400 股 B 类普通股。

根据 2021 年股权激励计划，理想汽车董事会及薪酬委员会已批准向公司董事会主席兼公司 CEO 李想授予购买 108,557,400 股 B 类普通股的选择权，行权价为每股 14.63 美元，或每股 ADS 29.26 美元，该价格与授出日期（3 月 8 日）前 30 个交易日公司 ADS 平均收盘价相等。

为了更好地协调公司的长期战略和股东的最佳利益，行使上述期权的前提是，要实现汽车交付量目标。这些期权分为六个等额部分，每部分为 18,092,900 股。当理想汽车在任何连续 12 个月内交付的车辆总数超过 50 万辆时，即可行使第一批期权。当理想汽车在任何连续 12 个月内交付的汽车总量分别超过 100 万辆、150 万辆、200 万辆、250 万辆和 300 万辆时，即可行使第二批至第六批期权

2020 年，Li One 的交付量达到 32624 辆，突显了理想汽车创新商业模式的初步成功。理想汽车坚信，在李想的领导下，理想汽车将进一步巩固其在智能电动汽车市场的领先地位，从而为长期股东创造更大的价值。

据悉，理想汽车现有股权激励体系仅覆盖其他高管及员工，并不包含 CEO。理想汽车表示，此次 CEO 期权激励计划的目标设置，与公司长期战略和股东利益相一致，将确保李想未来 10 年继续带领理想汽车成为行业领先的智能电动车企业。