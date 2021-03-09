ADR Studio 又搞事，这次帮特斯拉造了一款能挖矿的手机

在小伙伴眼里，大名鼎鼎的特斯拉公司是个啥形象？电动汽车开拓者？智能驾驶先驱？美股窜天猴？还是那个三头两天自燃、失控自毁上新闻的翻车王？

实际上，在狂放不羁马斯克的领导下，特斯拉早早成了一家杂货铺。

说出来你可能不敢信，去年 7 月份，特斯拉官网上架了一条大红色内裤。内裤正面左侧印有特斯拉的 LOGO，背面印着 “S3XY”字母，每个字母代表着不同的特斯拉车型，分别是：Model S、Model 3、Model X、Model Y。

售价 69.420 美元，换算人民币大约 500 块，价格贵却抵不住粉丝的狂热，开售 30 分钟不到售罄。

这条内裤背后有着非同寻常的意义：用来嘲讽那些做空特斯拉股票的空头机构们。去年上半年美国空头机构集体看跌特斯拉股票，打算做空并阻止私有化，让话事人马斯克非常不爽。结果后面半年不到股票从 420 美元猛涨到 1000 多美元，机构们被疯狂打脸。

马斯克趁机定做小内内，邮寄给那些长期做空特斯拉股票的基金经理们，借此讥笑他们的眼光短浅。硅谷大佬的骚操作，你永远想不到。

众所周知，在我国酒驾是非常严重的违法行为，汽车企业们为避嫌，不敢轻易掺和与酒相关的营销。特斯拉不同，自带明知山有虎偏向虎山行的不怕死光环，去年 11 月公然在官网售卖高度数龙舌兰酒 “Tesla quila”，价格 250 美元。

作为一家汽车厂商，正大光明在商城里兜售酒精饮品，除了特斯拉，你还能找到如此猖獗的公司吗？哔哥已经帮马老板想好广告词了：开最先进的汽车，喝最浓烈的洋酒，特斯拉龙舌兰，你值得拥有。

在特斯拉杂货铺里，最令哔哥震惊的不是内裤 T 恤洋酒等常见的百货食物。

而是这台能挖矿的奇行种手机，特斯拉 MODEL π。

一台能挖矿的手机

这台矿机 MODEL π的外观挺有味道的，丝毫不逊色于主流旗舰机。采用全面屏 + 隐藏式前置摄像头搭配，遥遥领先满大街的挖孔屏。切割成两层棱面的金属边框，好似跑车上为降风阻设计的棱形线条，散发出满满的工业气息 。

后置四摄，分别为主摄、长焦、超广角、微距 4 个镜头。具体型号没介绍，不过官网提到了它具有天文拍摄功能，可以拍摄星星月亮等天体。

对此，友商银河相机努比亚和月亮相机华为直呼内行。

支持太阳能充电和超声波指纹解锁，至于处理器、屏幕等参数信息一律没有。鉴于目前的供应链技术水平，估计 MODEL π的素质跟顶尖旗舰机差距微乎其微。

当然，它的亮点不在于配置硬件，而是内部搭载的一些特殊功能。比如矿场老板知道了连夜扛着飞机过来工厂批发的 “手机挖矿”功能。MODEL π支持 Marscoin 加密货币计算，据介绍说这是火星上的第一个加密货币。

还有夸张的全球星链连接，无需基站的支持，只要头顶有卫星。你便可随时随地，在地球任何一个角落连通网络冲浪刷剧。意味着以后哪怕你掉进撒哈拉沙漠、危地马拉天坑，也能拨打电话求救，在等待救援过程中顺便看场电影都可以。

在左侧的手机屏幕里能看到，星链网络的速度不错，上下行有 200M，比哔哥家里的电信宽带都快。

特斯拉作为智能驾驶的先驱，手机怎么少得了控制汽车的功能。只要拿起手机对着智能助手 Autopiliot 发出指令，特斯拉汽车立马从家里的车库自动行驶到公司楼下，载你回家。真正的一键叫车，不比滴滴打车强多了嘛。

那么问题来了，这台牛皮哄哄，拥有众多黑科技的特斯拉手机，啥时候开卖呢？

答案是：很遗憾，不可能上市滴。

哔哥划到手机网站的底部，看到了一则警告，警告上写着：该手机视频仅向特斯拉及其产品致敬，与特斯拉公司无关。

换而言之，这台手机跟特斯拉公司没有任何关系。单纯是网友依凭自己的想法创作的作品，创作者来自意大利 ADR Studio 工作室的 Antonio De Rosa。ADR Studio 工作室从 12 年开始，经常设计数码产品的概念图放到网上，供网友欣赏评论，属于老惯犯了。

比如上一年的苹果折叠屏手机、苹果汽车等概念图，均出自 ADR Studio 之手。

特斯拉会做手机吗？

看到这里，相信许多小伙伴心里充满了疑问：国内捣鼓家电的格力都能做手机，号称硅谷斯塔克的特斯拉为啥不推出几款手机呢？

其实关于特斯拉手机的传闻非常多，最早可以追溯到 17 年。那一年流出了几张曲面屏 + 超小刘海的渲染图，引起不少网友热议，纷纷探讨其发布日期及配置。

背后的创作者似乎发现了潜在的流量机会。自此以后特斯拉手机步入苹果的后尘，成为博取眼球的利器。相关的渲染图、保护膜、保护套等图片年年被曝光到网上，每年都有消息传出特斯拉要做手机。

今年最用心，又是做视频又是做网站，到了以假乱真的程度，哔哥差点信了它的邪。

讲真，哔哥个人认为特斯拉推出手机的概率极小。

第一，手机属于上一个时代的产品，经过多年的发展，份额早被瓜分干净，市场一片红海。国内从 17 年的百花齐放，花了 3 年不到的时间厮杀得仅剩数家手机公司，竞争异常惨烈。除苹果以外的其他厂商利润十分微薄，小米手机的利润不到 5 个点。

特斯拉作为全球新能源汽车的龙头，美股的当红辣子鸡，踩在新能源大趋势上，瞧不起手机市场那点小钱。2020 年第三季度特斯拉公司的毛利润率 23.5%，其中汽车业务高达 27.7%。

意味着每卖一台售价 33 万的 Model Y，特斯拉可以获得 9.1 万的毛利润。

按照小米 11 售价 3999 块，5 个点的利润率计算，一台挣 400 块，至少卖 227 台才顶得上人家卖一台。

根据特斯拉自己发布的销量数据，2020 年总共售出 499550 辆电动车，中国占了 137459 辆，你说人家靠卖汽车挣了多少，个中的收入根本不是手机能比较的。而且新能源汽车目前处在起步阶段，有国家环保政策的大力推动，前景无比广阔。

说白了，自动驾驶、新能源汽车是未来的超级市场，像亚马逊、苹果、华为等你喊得出名字的巨头级互联网公司、科技公司，全特么在重仓加码，前脚踩后脚的跑步进场。

特斯拉本身站在风口的顶端，没必要分散精力挤进不断萎缩、又没钱的手机市场。哪怕奋不顾身硬着头皮上，特斯拉做手机的劣势太大了，一无厚实的技术底蕴，二无品牌用户积累，三无成熟的供应链。

要从苹果三星华为等手机巨头中脱颖而出，势必需要创造出媲美当年 iPhone 4 的革命性产品不然铁定归于平庸，沦为索尼 LG 之流，想实现难比登天。

不过考虑到马斯克这人性格跳脱乖僻，不按常理出牌，保不准哪天就官宣造手机了。哔哥感觉即使真做，估计也是为了提升 Model 汽车使用体验，作为汽车交互的中心诞生，比如上面提到的远程叫车功能。

可是，这些控制与操作完全可以用一个 App 实现，就像小爱同学通过互联网控制智能家居一样，何必大费周章专门研发一款手机呢？所以，特斯拉没必要做手机，马斯克也懒得做，人家正沉醉于完成第三个人生目标 “太空殖民”。

现在 Spacex X 星舰连续爆炸 3 次了，哪有空管你个小破手机。