现代电动车着火，LG 买单：8 万台车被召回，损失超 50 亿元

全球最大规模的电动汽车召回事件正在最近上演。

受频繁发生的自燃事件影响，现代汽车宣布召回 8 万台汽车，涉及三个车型。这场召回预计将耗资约 80 亿元。

现代汽车和政府初步认定，自燃事件与车辆搭载的 LG 动力电池有关。虽然 LG 一直否认电池存在质量问题，但据韩媒报道其还是准备承担 70% 的召回费用。

对于现代汽车和 LG 来说，这次自燃事件不仅造成了财物损失，更是严重影响到了各自的品牌声誉。

目前，现代汽车已经选择 LG 的竞争对手 SK 和宁德时代作为自己的电池供应商，以逐步替代 LG。

除了现代汽车，搭载 LG 电池的通用 Bolt、保时捷 Taycan 也都发生过自燃事件。通用为此还召回了数万台电动汽车。

如果召回范围继续扩大到更多品牌，对于全球排名第二的电池公司 LG 来说，眼下无疑是一个至暗时刻。

那么这次全球规模最大的电动车召回事件到底是怎样的？多个品牌电动车频繁自燃背后的原因是什么？LG 在中国生产的电池是否会影响到国产的特斯拉 Model 3 等车型呢？

一、现代召回 8.2 万辆电动汽车 系史上最大规模

今年 2 月份，现代汽车正式对外宣布，从 3 月 29 日开始将召回在全球售出的 81701 辆电动汽车，召回的原因则是车辆存在起火风险。

在本次召回的 81701 辆电动汽车中，有 26699 辆在韩国本地，另外 55002 辆车辆则在其他国家。

据了解，召回的车辆主要涉及三款车型，分别为 Kona EV、loniq 和 Elec City。其中 Kona EV 车型是召回的主要车型，共计有 75680 辆，其次是 loniq 车型，将有 5716 辆会被召回，Elec City 召回的数量则是 305 辆。

▲现代 Kona EV

现代官方公布的信息显示，3 月 29 日开始，将会首先召回 Kona EV 车型，而 loniq 和 Elec City 的召回则会在 7 月 1 日开始。在完成更换之前，现代汽车建议车主将电池的充电量的上限调整为 90%，以降低起火的可能性

事实上，这并不是现代首次召回 Kona EV 这款车了。

现代汽车 Kona EV 是现代汽车在 2018 年推出的纯电动汽车，但就在推出的第一年，这款车就在现代汽车的蔚山工厂内发生了两次起火事故，起火事故的原因是电池的冷却液泄漏。

▲Kona EV 在加拿大蒙特利尔炸飞车库大门

2019 年之后，这款车又连续发生了 5 起自燃，其中三起均发生在韩国本土，另外两起分别发生在奥地利和加拿大蒙特利尔市。而发生在蒙特利尔的事故直接出现了车辆爆炸，直接将车库震塌并且炸飞了车库大门，导致现场一片狼藉。

在进入 2020 年之后，这款车又连续发生了 7 起自燃事故。

频繁的自燃，让现在汽车决定对这款车进行召回，去年 10 月份，现代宣布召回了 2.5 万辆 KONA EV 汽车，并对电池的电池管理软件进行了更新，加强软件对车辆异常的监控与报警功能，并对存在起火风险的车辆更换了电池。

▲现代去年曾召回 Kona EV

但在上次召回完成后，在今年 1 月份，又有一辆现代 Kona EV 发生了起火事件，值得注意的是，起火的这款车是去年年末升级过的车型。紧接着在 2 月份，又有一辆现代的纯电巴士发生了自燃。这也几乎宣告了现代汽车上一次的召回并没有发挥作用。

因此在本次召回之后，现代汽车将会更换整个高压电池系统，车辆的原来的动力电池主要由 LG 化学供应。

连续两次召回也让现代汽车付出了不小的代价，根据知情人士介绍，加上上次召回所花费的 389 亿韩元（约合人民币 2.23 亿元），两次召回的成本将达到 1.4 万亿韩元（约合人民币 80 亿元），不过这比费用将由现代汽车和 LG 化学共同承担。

现代汽车董事长 Chang Jae-hoon 也在新款电动汽车 Ioniq 5 的发布会上对本次电动汽车的起火事故进行了道歉：“我们一直在真诚地配合交通省，并与电池生产企业合作伙伴调查事故原因。调查结果预计很快就将得出，我们将与政府一起，将结果公之于众。”

二、现代和政府质疑电池质量 LG 否认

Kona EV 上市三年发生了超过 15 起自燃，电动小巴也无故自燃，那么问题究竟在哪里呢？

由于现代 Kona EV、loniq 和 Elec City 均是采用了 LG 化学的动力电池，所以现代汽车一直认为事故的主因在动力电池。在 2020 年底，现代汽车首次召回的时候就认为是电池的问题，但是 LG 化学的否认让现代仅仅对车辆的电池管理系统进行了升级。

但在今年 1 月份发生的 KONA EV 在一个月前刚刚被召回并更新了电池管理系统。现代汽车也由此进一步认定是 LG 化学的动力电池出现了问题。

韩国交通运输部在对 Kona EV 起火事故进行调查后，初步认为车辆的起火原因是与 “电池缺陷导致电池内部短路”有关，其中阴极和阳极接线片由于不良的电池制造而彼此粘附，会导致起火，这批电池则是由 LG 化学南京工厂生产的。

此外，韩国交通运输部也发现，现代汽车错误地使用了电池管理系统，目前还在进一步确认是否与火灾事故有关，不过该部门也表示了过度充电并不是引起火灾的原因。

▲现代 Kona EV

尽管多个线索都将火灾事故指向了 LG 化学，但是 LG 化学认为并没有直接证据证明起火和电池有关。针对韩国交通部的指责，LG 化学进行了多次实验，目前并未发生火灾。同时，LG 化学还认为，自燃事件主要是因为现代汽车的 BMS 未正确应用。

虽然现在双方还在互相甩锅，但是这起事件对双方都已经产生了不利的影响。

对于现代来说，这起史上最大的电动汽车召回事件，将会严重影响其品牌的发展。目前现代已经制定了完整的电动化转型计划，计划在在未来五年内，推出包括 11 款纯电动汽车在内的 23 款电动汽车，在全球市场实现 100 万辆电动车的年销目标。

而现在这一节骨眼上，发生了这样的召回事件，也让现代的电动化转型蒙上了一层阴影。另外，本次召回产生的费用将会由现代和 LG 化学共同协商，将在现代的财报中体现出来，对现代的经营状况也会产生影响。

对 LG 化学来说，也将会失去一部分的市场，此前，LG 化学和现代已经合作了二十年，在本次事件之后，现代最新的纯电平台 E-GMP 已经选择了宁德时代和 SKI 作为电池供应商，订单规模超百亿。

宁德时代直接杀到了 LG 化学的大本营抢占了市场，而一直潜伏在 LG 化学身旁的 SKI 也因此和现代汽车建立良好的关系。

▲SK Innovation 电芯

2020 年 7 月之前销售的 41600 辆 Kona EV 中，已经有 30% 安装了 SK Innovation 的电池。去年 9 月份，现代和 SK Innovation 还宣布将合作开发一个电动汽车电池生态系统，涉及电池的回收再利用，并优化电池供应链。而现代汽车最新发布的车型 Ioniq 5 的动力电池就将由 SKI 提供。

另外，根据现代和 LG 化学的协商，电池召回事件中，LG 化学将会承担 70% 的成本，这也意味着 LG 化学至少要付出约 9800 亿韩元（约合人民币 56 亿元），不过三星证券分析师赵贤龙表示，估计 LG 新能源的负担略低，约为召回成本的 62%，即 49.6 亿元，但这对于 LG 化学来说仍是一笔不小的支出。

可以说，这一次自燃召回事件，给现代和 LG 化学都带来了不小的麻烦，对其双方未来的发展都有影响。

三、国产 Kona 不相关 涉事电池不影响国内车企

值得注意的是，在本次事故中多次发生自燃事故的车型主要是 Kona EV，而这款车目前已经进入到了国内。

国产版本的则是北京现代昂希诺，这款车在 2019 年 11 月 4 日正式上市，官方指导价格 21.63 万 - 2.23 万元，补贴价格 17.28 万 - 19.88 万元。

不过现代方面也明确表示了，现代 Kona EV 的起火不会涉及国内销售的车型。北京现代相关负责人在接受媒体采访的时候表示，根据中国本土法律法规，昂希诺纯电车需要根据中国本土化的需求和安全标准进行适配和调校，跟 Kona EV 并不是完全相似。

▲现代昂希诺

公开信息可以看到，现代昂希诺纯电版本车型的电池并非由 LG 化学提供，而是采用了宁德时代提供的 NCM523 三元锂电池，电池的能量密度为 141Wh/kg。这款车的电池容量为 64.2kWh，车辆的 NEDC 续航里程为 500 公里。

从基本配置上来看，昂希诺与 Kona EV 并不相同，所以昂希诺并没有自燃风险，本次召回也没有涵盖这一车型。

另外，据韩国交通运输部的说法，现代汽车此次所召回的车辆的动力电池都是由 LG 化学南京工厂生产的，那么这批电池是否会影响到其他车企的车型吗？

首先比较清晰的一点是，特斯拉上海工厂所采用的三元锂电池就是 LG 化学南京工厂生产的。不过，特斯拉所采用的电池是单独生产的 2170 锂电池，目前在所有车企中，只有特斯拉使用了这种圆形电芯，跟现代 Kona EV 采用的软包电池有明显的区别。

▲特斯拉的 2170 电芯

按照韩国交通运输部的说法，有问题的电池是 LG 化学南京工厂在 2017 年 9 月～2019 年 7 月期间生产的电池，而这个时间段内，特斯拉还在紧急建设工厂的中，车辆还未投产，所以基本可以断定，LG 化学的电池自燃问题不会影响到特斯拉。

而 2015 年，工信部制定了《汽车动力蓄电池行业规范条件》，自 2015 年 5 月 1 日起，企业按照《规范条件》要求，通过 “汽车动力蓄电池生产企业管理系统”进行在线申报。

车企只有采用了搭载了符合条件、进入 “白名单”目录的动力电池，才能享受新能源汽车补贴。此后，工信部陆续更新了四批进入新能源汽车动力电池 “白名单”的企业，但是并没有日韩电池企业进入。

这也意味着，当时车企如果采用了 LG 化学的电池并不会获得补贴，而在那个依靠补贴的时期，几乎不会有国内车企冒险去选择 LG 化学的动力电池。

这一规定直到 2019 年 6 月 21 日才废止，也就是说 LG 化学涉事的动力电池均是在这一时期生产的，所以也基本上没有国内车企采用。

从这点来看，虽然 LG 化学南京工厂的电池可能是问题之源，但是并不会对国内新能源汽车产业产生什么影响。

四、国内也发生多起自燃事故 但鲜有召回事件

除了现代汽车不断发生起火事故中之外，LG 化学的合作企业通用和保时捷也都发生过起火自燃的事故。

去年年底，通用汽车将会计划自愿召回 6.87 万辆 Bolt EV，涉及 2017 年至 2019 年间生产的车型，车辆采用的电池则是韩国 LG Chem 公司在 2016 年 5 月至 2019 年 5 月间于 Ochang 工厂生产。

▲通用的召回声明

通用汽车 Bolt EV 总工程师 Jesse Ortega 认为起火的原因可能与电池有关，提醒用户不要把车辆的电量充满。

而保时捷也受到过 LG 化学动力电池的影，2020 年 2 月 16 日，一辆保时捷 Taycan 纯电动车在美国佛罗里达州的一处住宅内起火燃烧并发生爆炸，造成一辆保时捷 Taycan 完全损毁，车库也严重损毁。这款车采用的动力电池也是 LG 化学，由 LG 化学在波兰弗罗茨瓦夫的工厂供应。

▲大火扑灭后的保时捷 Taycan 残骸

连续的电池起火事故对 LG 化学也产生了不小的影响。对 LG 来说，可能是近年来最严重的一次危机，影响到其与宁德时代全球动力电池老大的竞争。

而国内也有不少电动汽车自燃的情况发生。去年夏天，广汽新新能源的王牌车型 Aion S 在四个月内发生了三起自燃事故。在 5 月 18 日和 8 月 12 日，广汽新能源 Aion S 先后在广州和深圳两地发生了起火案例，在第二起事故发生两天后，又有一辆 Aion S 在海口市发生自燃事故。

而其他的车型也一直有自燃的情况发生，据不完全统计，去年至少有超过 20 起新能源车自燃的情况。再往前，2019 年夏天，蔚来 ES8 也连续发生了 3 起自燃事故。

虽然自燃事故也很多，但是国内车企很少有承认电池存在问题并且进行召回维修的，只有蔚来在 2019 年发生自燃后发布声明称是电池组设计所致，随后即宣布召回 4803 辆 ES8 产品。

电池涉及安全问题，对所有电池企业来说其实都是非常重要的，一旦出事故，影响极大。对于国内车企和电池企业来说，应该更加谨慎，对自燃事故尽早处理，否则一旦酿成大祸，轻则赔钱，重则丢了市场。

结语：动力电池的安全问题不容小觑

在这件事情发生之前，LG 化学完成了一年飞速的发展，直接成为了具备跟宁德时代扳手腕的动力电池企业。而现代也在欧洲市场取得了一定的成绩，正准备要开启轰轰烈烈的电动化转型。

但频频自燃的发生，让这两家企业都陷入了不小的危机，甚至还让这两个合作了 20 年的企业之间也发生了间隙，双方的合作可能要走到尽头了。

对于电动汽车来说，安全性是用户非常关注的因素，自燃事故则是用户无法接受的，而现代汽车接连的自燃直接让车企和背后的电池供应企业陷入了危机。

这件事不但给现代 LG 化学提了醒，更是给所有的车企和电池企业敲响了警钟，在电池安全上，谁都不能轻视。