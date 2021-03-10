新造车三强的 2020：蔚来销量最好，理想最能挣钱

蔚来、理想上交成绩单后，小鹏汽车也发布了 2020 年第四季度及全年未经审计财务报告。

整体看，2020 年，小鹏、蔚来、理想在汽车交付上都取得了较好的成绩。

小鹏交付 2.7 万台，同比增长 112.5%；蔚来交付约 4.37 万台，同比增长 112.6%。理想旗下唯一一款产品理想 ONE 去年交付约 3.26 万台。而根据乘联会数据显示，在 2020 年国内新能源汽车市场中，理想 ONE 的零售销量已成功跻身前十，排在第七名，超过了蔚来 ES6 和比亚迪汉 EV。

交付量的增长，带来了营收和净利润上的改善。小鹏、蔚来、理想在财务上都呈现出营收增长、亏损收窄的特点。

其中，小鹏营收约 58.44 亿元，同比增长 151.77% 左右，年内净亏损 27.31 亿元。蔚来去年总营收约为 162.57 亿元，同比增长 107.77% 左右，年内净亏损 53.04 亿元。理想方面，其总营收同比暴增 3225% 至 94.56 亿元，全年净亏损则为 1.51 亿元。

作为国内造车新势力中的头部玩家，小鹏、蔚来和理想均已实现从零到一的突破。2021 年，将成为三家车企重要的承上启下之年，智能化将成为三家公司乃至是整个汽车行业下一步竞争的关键领域。

一、交付成绩亮眼 蔚来、小鹏同比增长超过 112%

小鹏、蔚来、理想虽然在车辆交付数目上存在差异，但市场表现都算强劲。蔚来和小鹏交付量的同比增长率均超过了 110%，实现了跨越式增长。

2020 年，小鹏交付 2.7 万台，2019 年交付 1.27 万台，同比增长 112.5%。纯电动轿跑小鹏 P7 于 2020 年 6 月底开始进行大规模交付，截至年底已累计交付 1.5 万台。

▲理想、蔚来、小鹏交付量对比

蔚来在 2020 年一共交付汽车约 4.37 万台，同比增长 112.6%。其中，蔚来 ES8 交付约 1.08 万台，蔚来 ES6 交付约为 2.79 万台，EC6 交付 4922 台。这意味着，蔚来去年的销量主力军仍是 ES6。与此同时，补贴前售价 36.8 万元起步、去年第三季度才刚刚启动交付的 EC6 表现也值得肯定。

理想汽车方面，2020 年是理想实现第一个完整交付产品的年份，旗下唯一一款产品理想 ONE 去年共交付约 3.26 万台。乘联会数据显示，在 2020 年国内新能源汽车市场中，理想 ONE 的零售数据（约 3.26 万台）排名第七，超过了比亚迪汉 EV（约 2.87 万台）和蔚来 ES6（约 2.79 万台）。

二、营收增长、亏损收窄成共同特点 蔚来净亏约为理想的 35 倍

2020 年，小鹏、蔚来、理想在财务上都呈现出营收增长、亏损收窄的特点。

小鹏营收约 58.44 亿元，和 2019 年的 23.21 亿元相比，同比增长 151.77% 左右。年内净亏损 27.31 亿元，2019 年净亏损 36.91 亿元。

财报显示，小鹏去年扣除销售成本（约 55.78 亿元）后，毛利润已经转正，为 2.65 亿元。导致公司净利润出现亏损的主要原因是研发支出（17.25 亿元）和销售及行政支出（约 29.2 亿元）。

▲理想、蔚来、小鹏营收和净利润对比

蔚来方面，其去年的总营收约为 162.57 亿元，和 2019 年的 78.24 亿元相比，同比增长 107.77% 左右。年内净亏损 53.04 亿元，2019 年净亏损 112.95 亿元。

相比之下，理想的营收同比暴增 3225% 至 94.56 亿元。年内净亏损 1.51 亿元，2019 年净亏损 24.38 亿元。蔚来的净亏损相当于是理想的 35.6 倍。

事实上，进一步对比蔚来与理想的财务数据之后，可以发现蔚来和理想 2020 年在毛利润上表现其实相差不大，前者为 18.73 亿元，后者是 15.49 亿元。两者净利润相比差距悬殊，部分原因是蔚来在研发支出、销售及行政等项目上比理想花费了更多。

蔚来在 2020 年的主要支出项目包括销售成本（143.84 亿元），研发支出（24.87 亿元），销售及行政支出（39.32 亿元），其他运营造成的亏损 6102 万元。理想的主要支出项目包括销售成本（79.07 亿元），研发支出（10.99 亿元），销售及行政支出（11.18 亿元）。

除此之外，蔚来在利息方面的支出也超过了理想。2020 年，蔚来的利息收入为 1.66 亿元，利息支出是 4.26 亿元，亏损 2.6 亿元。理想的利息和投资收入则是 2.54 亿元，超过利息支出 6691 万元。

三、汽车业务经营状况向好 小鹏、蔚来实现毛利率转正

三个造车新势力头部玩家的公司整体毛利率和汽车业务毛利率，都有比较好的提升。

2020 年，小鹏的公司毛利率为 4.6%，去年同期是 - 24%。汽车业务毛利率为 3.5%，去年同期是 - 25.9%。

蔚来的公司毛利率为 11.5%，去年同期为 - 15.3%。汽车业务的毛利率为 12.7%，去年同期是 - 9.9%。也就是说，小鹏和蔚来均实现了毛利率转正。

理想方面，2020 年，其公司整体毛利率由 2019 年的 0.0% 提升至 16.4%，汽车业务毛利率则由 0.5% 提升至 16.4%。在毛利率上拥有较好的表现，表明理想 ONE 的市场竞争力和理想的整体成本控制能力都比较强。

▲理想、蔚来、小鹏毛利率对比

四、三家车企的研发支出较 2019 年同期相比均有所减少

智能电动汽车时代，较强的自研能力及足够的研发投入，和智能电动车企业构建核心竞争力直接相关。财报显示，2020 年，小鹏、蔚来、理想三家车企的研发投入均超过了 10 亿元人民币，但同时和 2019 年相比规模又都有所减少。

2020 年，小鹏的研发支出约为 17.25 亿元，2019 年为 20.7 亿元，研发支出同比下降 16.6%。按照官方解释，支出减少主要是因为小鹏 2019 年在第二款车型 P7 上的投入有所增加，因而对比之后，才出现了同比下降 16.6% 的情况。

蔚来去年的研发支出共计约为 24.87 亿元，同比下降 43.8%。蔚来表示，研发支出减少的主要原因是受益于公司在成本控制上的努力以及研发职能部门运作效率提高，公司的设计、开发成本和员工薪酬均有所减少。

理想方面，2020 年其研发支出在 11 亿元左右，和 2019 年的 11.7 亿元微降 6%。研发费用的减少主要是由于 2019 年为量产理想 ONE 做准备，而造成的验证及测试费用增加。

除此之外，在公司现金储备方面，小鹏表示手中的现金储备共计是 353.42 亿元。财报显示，截至 2020 年 12 月 31 日，小鹏手中的现金及现金等价物为 292 亿元。

蔚来的现金储备（现金及现金等价物、限制性货币现金、短期投资）合计 425 亿元，而手里的现金及现金等价物则为 384.2 亿元。理想方面，截至 2020 年 12 月 31 日，其公司现金储备共计 298.7 亿元，账面上的现金及现金等价物共计 89.38 亿元。充足的现金储备也为三家公司接下来继续竞争智能化制高点，奠定下一个良好的环境。

五、小鹏预计一季度交付汽车 1.25 万台 总营收达 26 亿

在财报和电话会议中，小鹏、蔚来、理想对今年第一季度的业绩基本目标和公司的一些战略性规划做了介绍。

小鹏预计一季度将交付 1.25 万台汽车，交付量同比增幅达到 450%。一季度总营收预计达到 26 亿元，同比增长 531%。今年下半年，小鹏还将推出搭载了览沃科技激光雷达的第三款智能电动汽车。

蔚来预计其今年一季度将交付汽车 2 万~ 2.05 万台，总营收则在 73.823 亿元至 75.572 亿元之间，无论是车辆交付量还是收入，环比都有 10% 以上的增加，同比增加幅度则超过 400%。

2021 年，蔚来计划投入 50 亿元用于研发。关于国际市场，蔚来今年便会登陆欧洲市场，未来还会在美国市场进行布局。此外，蔚来的最新车型 ET7 计划在明年第一季度进行交付。

理想方面，其预计今年第一季度交付汽车 1.05 万台~ 1.15 万台，交付量同比增长 262.6%~297.1%。公司总收入在 29.4 亿元~ 32.2 亿元之间，同比增长 245.9%~278.8%。

理想今年会在研发上投入更多资金。理想 CTO 王凯在财报电话会议上表示，理想今年会为打造全新的、规模化、可升级的系统架构做准备，该系统将涵新一代高级驾驶辅助系统、计算机系统以及理想自己的汽车操作系统，这套系统将在明年发布。

研发团队方面，理想的上海研发中心已开始进行人才招聘，人员规模未来有望超过 2000 人。

针对海外市场，理想的计划是在 2021 年继续拓展海外市场研发，开展海外市场产品及渠道规划，其中包括在海外设立办公室。

与此同时，为了配合打造更多的车型产品，特别是理想计划明年推出的全尺寸高端 SUV，理想如今正在规划其常州工厂的技术改造工作。

结语：造车新势力头部玩家或将引领智能化浪潮

从 2020 年财务结果看，被视为国内新造车公司三杰的小鹏、蔚来和理想均已完成从零到一的跨越，车型产品在市场上得到认可，与此同时公司的运营状况正在逐渐向好。在这种情况下，丰富产品阵容、拓展市场、进一步构建核心能力，成为三家车企的共同选择。

从汽车行业大的发展趋势看，电动化竞争之后，汽车智能化（包括智能座舱和自动驾驶）将成为下一个兵家必争之地。面对这一趋势，小鹏、蔚来和理想虽然在打法和战略上存在差异，但无一不是早就展开了布局。小鹏是从成立之初，就将自动驾驶视作为公司发展核心战略，蔚来和理想则都有搭载激光雷达的智能化车型要推出。

随着汽车智能化发展迈入深水区，科技公司、传统车企巨头和拥有互联网思维基因的造车新势力必将在该领域展开一番混战。这其中，造车新势力头部玩家或将成为引领智能化浪潮的一支重要力量。