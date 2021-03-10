美股全线上扬，哔哩哔哩上涨 8.94%，拼多多涨逾 12%，蔚来大涨 17%

北京时间 3 月 10 日消息，随着美债收益率回落和投资者纷纷买进下跌的科技股，纳指上涨约 4%。截至收盘，道指涨 30.3 点，涨幅为 0.1%，报收 31832.74 点；标普 500 指数涨 54.09 点，涨幅为 1.42%，报收 3875.44 点；纳指涨 464.66 点，涨幅为 3.69%，报收 13073.82 点。

美国主要科技巨头全线上涨：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股悉数上涨：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

其他中概股绝大多数上涨，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

▲ 与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 荔枝移动端月活达 5840 万，连续两个季度实现盈利

3 月 9 日，荔枝发布了截至 2020 年 12 月 31 日的第四季度及全年财报。财报显示，公司 2020 年第四季度营收 4.2 亿元，同比增长 15%；全年营收 15 亿元，比上年增长 27%。第四季度非通用会计准则统计口径下的净利润为 541 万元，上年同期亏损，环比增长 855%，实现了再度盈利且增速喜人。2020 年非通用会计准则统计口径下的净亏损为 3140 万元，上年为 1.33 亿元，大幅收窄 76%。此外，2020 年第四季度的毛利大幅提升至 1.19 亿元，同比增长 85%；季度毛利率提升至 28%，去年同期仅为 18%。2020 年第四季度平均移动端月活跃用户数为 5840 万，2019 年第四季度为 5190 万，2020 年第三季度为 5620 万。值得注意的是，第四季度月均总互动次数超过 33 亿次，较去年同期的 27 亿次有显著增幅。平台音频内容数量截至 2010 年 12 月 31 日累计达 2.54 亿，同比增长 43%。或受财报发布影响，荔枝盘前曾涨超 19%。常规交易中荔枝股价上涨 0.02 美元，涨幅为 0.29%，报收于 6.84 美元，盘中一度摸高 7.89 美元。

▲ 理想汽车通过 CEO 股权激励计划，李想可获至多 1.06 亿股 B 股

理想汽车昨晚公告称，公司董事会和董事会薪酬委员会于 2021 年 3 月 8 日批准了 2021 年股权激励计划，该计划可能发行至多 108557400 股 B 类普通股票。同日，理想汽车董事会和董事会薪酬委员会批准向公司董事长兼 CEO 李想授予基于业绩的期权。根据 2021 年股权激励计划，李想将被授予购买 108557400 股 B 类普通股的期权，行权价格为每股 14.63 美元或每股美国存托股 29.26 美元，相当于理想汽车在美股近三十个交易日的平均收盘价。期权激励计划分六个部分，每部分均为 1809.29 万股。当理想汽车连续 12 个月内交付量超过 50 万辆时，李想将解锁第一批期权；当交付量分别超过 100 万辆、150 万辆、200 万辆、250 万辆和 300 万辆时，李想将解锁后续五批期权。理想汽车还表示，2020 年，理想 ONE 的交付量达到 32624 辆，这证明了公司创新业务模式的初步成功。公司坚信，李想的领导将进一步巩固公司在智能电动汽车市场的领先地位，从而最大限度地提高理想汽车长期股东价值。常规交易中理想汽车股价上涨 1.75 美元，涨幅为 8.2%，报收于 23.08 美元，盘中一度摸高 24.85 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股大多数上涨，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 云计算业务持续两位数增长，高盛称微软股价还能涨 38%

据高盛称，由于云计算业务将继续推动微软营收 “持续地以两位数”增长，微软股价将在星期一收盘价的基础上上涨 38%。星期一，高盛将微软、Salesforce 和 Coupa 加入 “买进清单”，认为即使疫情好转，微软将仍然受益于 “数字化转型支出”。高盛特别提到微软多样化的云计算业务。高盛给出的微软目标股价为 315 美元，这意味着，在星期一 227.39 美元收盘价的基础上，微软股价还有 38% 上涨空间。1 月份，高盛给予微软股票 “买进”评级和 285 美元目标股价。在星期一的报告中，高盛对微软 Azure 云计算业务市场份额的增长称赞有加。高盛的 “数字化转型”调查显示，鉴于其云计算技术，微软在数字化转型技术方面 “展示出巨大的增长优势”。85% 的首席信息官预计，在他们IT部门的预算中微软份额会增长，预计微软份额会降低的只有 7%。此外，云计算业务的高利润率，意味着微软未来的利润率将会持续提高。微软最近的财报显示，商业云服务业务毛利率约为 71%。高盛分析师预计 Office 365 用户可能增加 1 倍至 5 亿。高盛预计未来 3 年微软营收、每股收益将远超分析师预期，年均复合增长率将分别达到 14% 和 21%，并预计 2021 年微软营收将达到 1640 亿美元，每股收益达到 7.41 美元。微软股票获得 45 个 “买进”，6 个 “中性”评级，没有一个 “卖出”评级。

▲ 中国市场销售给力，特斯拉股价涨幅接近 20%

美债收益率降低后，美国科技股星期二大幅飙升，帮助推动特斯拉股价盘中涨幅一度达到 20%，几近填平五连跌的跌幅。不过，与 1 月 25 日 900 美元的有史以来最高盘中价格相比，特斯拉股价仍然低约 25%。中国乘联会发布的销售数据也助推了特斯拉股价的飙升。乘联会发布的数据显示，与上年同期相比，今年 2 月中国乘用车零售量增长逾 3 倍至约 120 万辆。数据显示，2 月份上海产 Model 3 和 Model Y 销量为 18318 辆，其中 Model 3 销量为 13688 辆。由上汽、通用和五菱合资生产的一款微型电动汽车 2 月份销量为 20819 辆，超过特斯拉。但是，五菱微型电动汽车售价不足 5000 美元，远低于约 3.6 万美元的 Model 3 起步价。部分看多特斯拉的投资者已开始意识到这家公司在电动汽车市场面临日趋激烈的竞争，但许多投资者将最近的下跌看成是买进特斯拉股票的良机。瑞银分析师 3 月 3 日发表投资报告，将特斯拉目标股价由 325 美元上调至 730 美元，并预计未来数年特斯拉软件营收将进一步增长。常规交易中特斯拉股价上涨 110.58 美元，涨幅为 19.64%，报收于 673.58 美元。