Octane X GPU 渲染器登陆 Mac App Store：免费下载，原生支持 M1 Mac

IT之家3月10日消息 外媒 MacRumors 报道，OTOY 今天宣布，Octane X GPU 渲染器现在可以从 Mac App Store 免费获得，首次为运行 macOS Big Sur 的创意专业人士带来原生 Octane X 企业版功能。

IT之家获悉，Octane X GPU 渲染器软件是专门为苹果 Mac 打造的，利用了 Metal API 的优势，并提供对 M1 Mac 的支持。Octane X 已经开发了数年，它与 OctaneRender 提供了完全的像素奇偶校验等。

官方商店介绍 :

“Octane X 是世界上第一款最快的、公正的、光谱正确的 macOS GPU 制作渲染器，从零开始，在 Apple Metal 和 Apple Silicon 上实现最大性能，并为视觉效果、运动图形、游戏、设计、概念艺术和建筑可视化的艺术家工作流程提供支持。 Octane X 在 macOS Big Sur 11.1 及更高版本的 AMD Polaris、Vega 和 Navi GPU 以及英特尔 SkyLake GPU 上优化了最大的渲染性能。 这个针对 App Store 的 Octane X 独家版本具有多 GPU 渲染、网络渲染（通过额外的 Octane Enterprise Render Node 授权）和 Apple M1 原生 GPU 渲染支持。”

macOS Metal 的功能包括针对 AMD GPU 优化的重写网格几何，以及多 GPU 配置下渲染速度近乎完美的线性缩放。

除了新的应用，OTOY 还提供了新的 Octane X Prime 和 Enterprise 订阅，一年内免费使用 Octane X 插件集成，跨越 Cinema4D、SketchUp、Maya、Houdini、Blender、Modo、Nuke、Unreal Engine 和 Unity 等内容创作工具。

MacBook Pro、iMac Pro 和 Mac Pro 用户可使用一年的带 RNDR 的 Octane X Enterprise，而其他 Mac 用户则可使用一年的 Octane X Prime 和 Octane X DCC 集成。