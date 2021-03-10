比特币价格飙升，中国区块链公司掀融资热潮

3 月 9 日，最近比特币价格飙升，促使寻求扩大加密货币业务或进军该行业的中国企业融资激增。

加密货币价格的飙升以及主流机构越来越倾向于接受的迹象，推动了加密货币市场的繁荣。

今年 6 月在纳斯达克上市的中国比特币矿机制造商亿邦国际仅在 2 月份就进行了两轮融资，共筹集了 1.7 亿美元资金。同样在上个月，固体废物回收公司码链新大陆通过配股筹集了 2500 万美元资金，为进军比特币开采领域提供资金。

总部位于香港的区块链风险投资公司 Kenetic Capital 管理合伙人朱杰汉表示，在私募市场，“竞争日益白热化，每轮优质融资在宣布后一周内都会获得超额认购”。

尽管政府对加密货币的态度复杂，但该市场依然相当繁荣。区块链技术已经获得中国官方支持，它是比特币等加密货币的基础，同时也是贸易融资、供应链管理和防伪等领域创新的关键。投资者表示，这推动了中国涌现更多有吸引力的加密货币项目，尽管许多公司仍选择在海外上市和融资。

亿邦国际计划利用其新筹集的资本向加密货币开采领域扩张，在新加坡和加拿大开设加密货币交易所，并推出类似券商 Robinhood 的比特币交易平台。

承销这些交易的美国万通证券（Univest Securities）首席运营官郭易表示：“亿邦国际的成长故事对机构投资者非常有吸引力。得益于比特币价格飙升，所有行业参与者的融资都变得更加繁忙。”万通证券还帮助其他几家中国加密货币公司筹集了资金。

另一家在纳斯达克上市的中国比特币矿机制造商迦南也在进军 “挖矿”领域。在该领域，强大的计算机被用来验证比特币交易，并获取相关收益。

比特币如今是世界上价值最高的加密货币，自去年第四季度以来，其价格已经飙升了 300% 以上。码链新大陆联席首席执行官冯卫东表示：“比特币价格飙升为我们提供了建立采矿业务的独特机会。”该公司已经订购了 1 万台比特币矿机。

中国公司争相涌入加密货币领域之际，美国最大加密货币交易所 Coinbase 上月申请在纳斯达克上市。对于寻求主流认可的加密货币倡导者来说，获得监管部门的批准将是一个里程碑式的胜利。

总部位于北京的加密货币托管和钱包服务提供商 Cobo 联合创始人兼首席技术官蒋长浩表示：“每个人都能感受到市场上这种令人欢欣鼓舞的气氛，Coinbase 的上市将进一步提振市场情绪。”

Cobo 计划本月启动新一轮风险融资，目标是筹资数千万美元，为国际扩张提供资金。蒋长浩表示：“由于市场看涨，我们的业务增长非常非常快。”

Kenetic Capital 的朱杰汉认为，中国官方对区块链技术的支持，以及平安和蚂蚁集团等巨头在重大举措中使用区块链技术，是中国高质量区块链和加密货币项目数量增多的一个因素。但他表示，最近加密货币价格飙升令该行业的竞争如同 “火上浇油”。

尽管如此，有些中国公司进军加密货币领域还是让投资者感到惊讶。上个月，卖空者兴登堡研究公司 (Hindenburg Research)和卡尔珀研究公司 (Culper Research)指控中国区块链公司 SOS 虚构加密货币业务，后者驳斥这些指控 “扭曲事实、具有误导性、没有事实根据”。

万通证券首席运营官郭易表示，市场对欺诈行为采取零容忍态度，但中国公司加入比特币热潮并没有什么不妥。他说：“如果人们未因支持比特币而将矛头指向特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)，那么中国企业接受比特币又有什么错呢？”