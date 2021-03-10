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苹果宣布将在印度生产 iPhone 12，已开始试量产

2021/3/10 11:49:00 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 3 月 10 日消息 据外媒 Punjab News Express 报道，苹果公司周二表示，该公司将很快开始在印度本土为当地用户生产旗舰产品 iPhone 12。

我们很自豪能够在印度为我们的当地客户开始生产 iPhone 12。”苹果在一份声明中告诉印联社。“苹果致力于制造世界上最好的产品和服务，让我们的客户满意。”该公司补充道。

根据研究公司 Cybermedia 整理的数据，在截至 12 月的这一季度，苹果在印度的市场份额从 2% 上升到 4%

该季度苹果在印度的 iPhone 出货量超过 150 万部，同比增长 100%，使 2020 年第四季度成为迄今为止苹果在印度最好的季度

根据数据显示，由于 iPhone 11、iPhone XR、iPhone 12 和 2020 年 iPhone SE 的销量提高，苹果成功地将其市场份额翻了一番。总体而言，2020 年苹果在印度的 iPhone 出货量超过 320 万部，同比增长 60%。

这一结果是在苹果最近在该国的推出几项举措之后，包括 2020 年 9 月推出区域在线商店，以及 10 月的排灯节促销活动，每购买一部 iPhone 11 就可以免费获得 AirPods。

苹果公司历来难以在这个全球第二大智能手机市场中具有竞争力，部分原因是其 iPhone 机型售价过高，小米、OPPO 和 vivo 等竞争对手手机的售价更低，抢占了大部分市场。

不过，苹果公司利用印度政府的 “印度制造”计划，增加了其区域制造基地，这使其能够节省进口关税成本，并通过降低老一代 iPhone 机型的价格，将节省下来的成本让利给客户。

IT之家了解到，苹果供应商纬创最近开始在班加罗尔附近的新工厂试生产 iPhone 12，不久将开始全面生产。iPhone 12 将是第七款在印度生产的 iPhone 机型，也是第一款在印度生产的高端机型。

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关键词：iPhone 12

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