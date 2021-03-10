格力董明珠：对直播电商从反感到上瘾，自主完成自动化工厂

3 月 10 日消息，全国人大代表、格力电器董事长兼总裁董明珠接受采访，分享了她对人才培养、科技创新、智能制造、扩大消费等问题的看法。

谈直播电商：开始很反感后来很上瘾

董明珠称，过去很反感线上，因为线上经常卖假货，劣质产品充斥。出于对消费者负责的想法，不大想去搞线上。去年疫情期间做了现场直播以后，重新认知了线上和线下的关系，格力也可以改变。

直播不是一个简单的产品销售，还起到了文化传播的作用，可以说是非常好的一种体验。后来在各个城市做直播的时候，就去了解了当地的文化，也把当地的文化带到了各地。

董明珠表示，现在夜里经常会看手机上有多少消费者下单，经常发现半夜都有人下单买电器，感觉到这是一种沟通的方式。这种线上和线下结合非常有生命力，但是最终能支撑这个生命力，是货真价实、承诺一致的产品。

谈人才培养：房子、薪酬都是我们应该给的

董明珠认为，年轻人要自立，要给自己提标准提要求，不是提舒适条件的要求，而是做好抗压的准备，挑战的准备，要给自己有个规划。

初到格力的时候，格力才有两百人、两千平方米的一个厂房。她见证了企业发展，从一个没有自己的核心技术的企业到现在世界领先的位置。

2015 年，一个大学生从三个人的团队发展到现在有近一百人的研发团队，在格力五年时间做了很多的创新技术。这也是格力给大学生提供 “一人一套房”的原因。但是，董明珠认为，这种生活保障不是作为引进的条件，不会把这些作为一个简单条件去引进大学生。

但董明珠表示，格力也确实遇到了很多无法解决的问题，比如恶意挖掘人才现象。培养一个人需要花费十几年，被挖过去后就把的独有转化给其他人生产。

董明珠希望国家在法律上出台一些相关的政策。在机制上建立一个很好的通道或者补偿，企业才更愿意加大对人才的培养。格力愿意成为一个全产业链、全行业的人才培养基地，但是希望国家出台相应的政策。

谈创新引领：都造不出来一个好饭煲，何谈先进制造？

董明珠称，“让世界爱上中国造”是格力电器提出来的口号，背景是当时很多人到国外买电饭煲。那么多企业都在成长，但是却造不出一个好饭煲，何谈先进制造？

当时格力的主业是做空调，但是用一年的时间，技术人员钻研，开发出了国际先进的电饭煲。但董明珠认为，光一个格力是不行的，中国的企业都要有这样的决心。

董明珠表示，国内一些技术确实是被 “卡脖子”，比如对基础材料的掌控，就是一个很大的挑战，格力在去年已经开始布局。

基础研究投入最大的问题是没有回报。但只有彻底研究透，才能够实现质的变化。格力还是会加大对研发经费的投入同时，也会跟关键的研究机构达成一致，尽可能提高技术转化成生产力的速度。

未来十年规划，董明珠的梦想是中国制造成为世界的中心，中国制造能够给世界带来更多的美好的生活，中国制造是一个技术发源，铺向世界的能量，想要实现梦想，还是要脚踏实地。

谈自主可控：自动化工厂的装备都是自主完成的

董明珠称，格力建智能工厂、数字化工厂，很多设备依然是依赖于别人的。最早的时候，在国内买不到一台满足精度要求的机床，全部靠进口。为了自己掌握装备的能力和实力，成立了智能装备公司，到现在已有一百多款不同型号的数控加工机床。

格力电器第一个无人化的黑灯工厂，支撑工厂的装备都是由格力自己完成的。

同时，董明珠表示，两年多的自主开发，格力电器各种不同数控机床已经有一百多项专利。最顶级的数控机床，可以达到一根头发丝的八分之一的误差。但是格力并没有就此停步，还要再加快研发速度，对未来制造工业产品提供一个很好的保障。

谈家电消费：以旧换新是巨大市场

董明珠认为，家庭消费还有巨大的市场空间，格力现在差不多有 3 亿部空调都超过服务年限、使用了十年以上的空调。对市场来说，这是一个很大的空间。对消费者来说，买一个新的空调，看起来好像是花了购买的费用，但是换上新空调一两年节约的电费，就能够支持这台空调的购买成本，所以这是一个互惠互利。

最近国家出台的家电十年使用寿命年限限制，对于家电以旧换新市场起到很好的促进作用。