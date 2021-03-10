华为 Mate40 RS 保时捷设计 8+256GB 版本发布：售价 10999 元

IT之家 3 月 10 日消息 今日华为消费者业务手机产品线总裁何刚在微博发出了一张宣传图，宣布华为 Mate40 RS 保时捷设计版新增一款 8+256GB 的版本，和华为 5G 新机 Mate40E 同步推出。

该机定于 3 月 18 日 10 点 08 分全面开售，分别有陶瓷白和陶瓷黑两个配色，当前 Mate40 RS 保时捷设计可选 12+256GB 和 12+512GB 容量，价格分别是 11999 元、12999 元，此外还有售价 13999 元的典藏版机型，较 12999 元的机型增加了一个红外测温传感器，并随机附赠真皮智能视窗保护套及华为超级快充车载充电器（66 瓦）。

IT之家了解到，华为 Mate 40 RS 保时捷设计版采用 6.76 英寸的 88 度超曲环幕屏，双挖孔式全面屏，支持 90Hz 高刷新率、DCI-P3 色域、屏幕指纹识别、IP68 防水防尘。搭载了麒麟 9000 处理器，包括一个 3.13GHz A77 大核心、三个 2.54GHz A77 中核心、四个 2.04GHz A55 小核心，24 核心的 Mali-G78 GPU。该机支持 66W 有线超级快充、50W 无线超级快充、反向无线充电。

在镜头方面，华为 Mate 40 RS 保时捷设计版配备了 800 万像素 10X 潜望镜、5000 万像素超感光镜头、ToF 镜头、测温镜头、1200 万像素 3X 光变镜头以及 2000 万像素超广角镜头。华为表示典藏版配备的红外测温传感器，可检测零下 20-100℃的温度。

同时 Mate 40/Pro/RS 保时捷设计的机主均尊享服务权益，包括尊享备用机服务、上门服务、碎屏服务宝、延长服务宝、保时捷设计专属服务。华为表示其保时捷设计专属服务将会提供店长亲自接待、到店排队专属通道，并附送一次免费更换后盖的机会。