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首页 > 智能汽车>新能源汽车

效仿特斯拉电池日，大众汽车宣布 3 月 15 日举办 “动力日”活动

2021/3/10 13:52:57 来源：TechWeb 作者：小狐狸 责编：骑士
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3 月 10 日消息，据国外媒体报道，当地时间周二，大众汽车集团董事长赫伯特 · 迪斯（Herbert Diess）在推特上宣布，该公司将于 3 月 15 日在线举办一场名为 “动力日”（Power Day）的活动。

与此同时，该公司还发布了一段活动预告视频，视频展示了一些数字和字母以及一个充电电池。

这段视频暗示，该活动可能会涉及电池，类似于特斯拉去年举办的 “电池日”活动。在去年 9 月 22 日举办的 “电池日”活动上，特斯拉发布了全新的 4680 电池。

据悉，迪斯以及他发布的这段视频并没有详细介绍 “动力日”活动，但有一件事是可以肯定的，即该活动不是一场汽车展示。大众汽车可能会在活动期间分享一些关于其电动汽车电池组或电池设计的细节。

你可能会说，大众汽车既没有研究新电池，也没有雇佣科学家来做这些研究。这是事实，但大众汽车正在大胆投资这样的公司。

去年 4 月份，大众汽车内部泄露出来的信息显示，迪斯承认，特斯拉在软件和自动驾驶方面处于领先地位。

为了应对特斯拉在软件方面的领先地位，迪斯表示，他正在组建一个新的软件组织，以 “实施追赶特斯拉的计划”。但他也承认，要赶上特斯拉，他们还有 “很长的路要走”。

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关键词：大众汽车

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