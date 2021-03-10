原锤子科技 COO 吴德周：不会再回到手机行业

IT之家 3 月 10 日消息 今天上午前锤子科技 COO 吴德周在微博回应网友称，不会再回到手机行业。

IT之家了解到，2016 年 5 月，吴德周担任锤子科技产品线和硬件研发副总裁，负责锤子科技的产品线以及全部硬件研发工作。此后在吴德周与罗永浩的协力带领下，先后推出了 Smartisan M 系列、坚果 Pro 和坚果 R1 等产品。

2018 年年末字节跳动以上亿元收购了锤子科技坚果团队和部分专利使用权，组建了新石实验室。伴随着这一收购，原锤子科技硬件副总裁吴德周及其团队加入字节跳动。

在被收购的两年里，新石实验室（即原锤子科技团队）发布了两代坚果手机，即坚果 Pro3 和坚果 R2。

今年 1 月份，原锤子科技团队组建的新石实验室，并入 Musical.ly 原创始人阳陆育负责的教育硬件团队。合并后的硬件团队将聚焦教育领域，不再研发坚果手机、TNT 显示器等其他无关产品。

3 月 2 日，吴德周通过微博宣布离开字节跳动坚果手机团队。吴德周表示，将加入 Sharklet（鲨纹科技）并担任全球 CEO 职务。

据了解，Sharklet Technologies（鲨纹科技）是一家生物技术公司，开发旨在抑制微生物生长的各类表面技术。公司的核心技术 Sharklet 灵感来自于鲨鱼皮的耐微生物特性，是世界上首款微米织物，旨在控制各类细菌，包括金黄色葡萄球菌、MRSA、VRE、大肠杆菌等等。Sharklet 适用于需要抑菌的商业、医疗保健和高频接触环境。

3 月 5 日，锤子科技最后一部旗舰机坚果 R2 开始大幅度降价。目前坚果 R2 8G+128G 售价 2999 元，相较于发售时 4499 元的价格，降低了 1500 元。

IT之家注意到，目前坚果 R2 只有浅黑色一个颜色，绿色和白色均很长时间没有再上架了，且配置也不齐全，仅有两款低配机型。虽然官方没有在坚果 R2 的销售界面上标注清仓字样，但是 R2 可能和其他清仓产品一样，卖完了就不会补货了。

现如今吴德周和罗永浩都已经投身其他行业，坚果 R2 可能就是坚果系列手机的绝唱了。