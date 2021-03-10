美议员建议禁售《GTA5》：导致芝加哥劫车案件频发

IT之家 3 月 10 日消息 据 TalkESport 报道，美国伊利诺伊州的州议员马库斯 · 埃文斯（Marcus Evans Jr）希望禁止 “暴力”视频游戏，因为当地劫车案件有所增加。

IT之家了解到，州议员马库斯 · 埃文斯提出的法案编号为 HB3531，该法案是对该州《暴力视频游戏法》的修正。草拟中的 HB3531 修正案对 “暴力视频游戏”的定义令人担忧，该定义将禁止一些世界流行游戏在当地的销售。

该法案是在当地政治活动家沃克（ Early Walker ）将芝加哥频发的各种暴力事件和盗车案的原因归咎于电子游戏之后提出的。沃克引用《侠盗猎车手 5》作为暴力视频游戏的一个例子，并认为禁止销售这类游戏可以减少犯罪。州议员埃文斯同意沃克的建议，并向伊利诺伊州议会提交了该法案。

"我们知道，我们摄入的一切都会影响我们。我知道音乐会影响我，食物会影响我，我的人际关系会影响我，也许暴力游戏会影响我们，" 埃文斯说。他认为对于游戏中暴力内容的研究，美国社会还停留在 20 年前的地步，因此需要不断重新评估。

“我不想针对某个特定游戏。”埃文斯说，“这项法案的目的是全面禁止暴力游戏，而不是仅仅禁止一种，因为有很多游戏都包含暴力内容。”“这项法案的目的是提出一些问题 : 我们是否应该审查这些暴力视频游戏，我们是否应该检查这些暴力视频游戏是否有助于暴力行为的发生。这些问题促使我提交了议案。你知道芝加哥发生的暴力事件吗？这太可怕了，很多人都害怕。因为我代表人民，我想做一些事情来让人们思考芝加哥正在发生的一些问题，以及我们如何能够共同解决这些问题。”