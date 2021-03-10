电竞酒店兴起，本质仍是网吧

最近每逢周末，张凯都会约上三五好友，找一家电竞酒店整晚 “开黑”。

没错，这就是这些年轻玩家的新娱乐方式：自从市里诞生了首家电竞酒店，张凯与好友便很少再到网吧打游戏了。他认为在吃、住、玩合一的电竞酒店里 “开黑”，远比传统网吧更有感觉。

也正是一部分年轻人的感觉，让那些走入困境的快捷旅店和网吧看到了一丝希望……

快捷酒店、网吧的求生欲

“有点像大学宿舍吧，几位室友聚在一起打配合，累了就睡，氛围相当好。”张凯告诉懂懂笔记，如今，即便因公出差到别的城市，他也会选择住在电竞酒店，忙完手头的工作，就可以独自在酒店里打一打游戏。

据网上的公开数据显示，截止 2020 年的双十一，全国年轻人消费占比中，电竞酒店的消费增加了 199%。据不完全统计，目前，国内现有电竞酒店数量已经超过 8000 家。

聊起电竞酒店，相信许多人都会联想到日本 “网吧 + 住宿”的经营模式。的确，电竞酒店与日本的住宿网吧有几分相似，国内酒店也早有 “电脑房”概念，唯一不同的是，目前火爆的电竞酒店里，电脑配置比日本住宿网吧、国内的 “电脑房”更生猛，适配大型游戏。

那么，快捷旅店的经营者又是如何看待电竞酒店的兴起呢？

“说实话，我对这种把客房打造成电脑房的方式很嫌弃，但是没办法呀！”在深圳经营一家快捷酒店的阿裕，坦言自己没有选择的余地。

他告诉懂懂笔记，受疫情的影响，平日里出行的旅客减少，让原本靠低价、走量生存的快捷酒店陷入经营危机。加上其所加盟的某印度连锁酒店品牌日渐式微，也不能给加盟商创造多少流量了。

“年初有朋友告诉我，电竞酒店的概念火了，让我转型经营电竞酒店试一下。”看到酒店的入住率日渐减少，阿裕只能 “死马当活马医”采纳了该朋友的建议，投入了一部分资金进行转型。

他春节前在网上寻找并联系了本地一家即将结业的网吧，前后花了 50 万元，从对方手中购入了近 100 台高性能电脑（配备 RTX2060 显卡）。随后，又安装配置在现有的 40 多套客房当中，打造出了电竞单人间、电竞双人间、团战三人间等主题客房。至于生意，他也想看看三月份究竟会有怎样的改观。

如果说单体酒店、快捷酒店转型电竞酒店，投入并不算太大，那么传统网吧转型电竞酒店，投入似乎就要高出许多。

目前很多网吧经营者都感叹，在移动互联网、家庭 WIFI、手游的冲击下，网吧的生存越发艰难。再加上疫情防护所带来的影响，不少网吧经营者开始寻思转型时下热门的电竞酒店。

在东莞经营网吧的江柯告诉懂懂笔记，这一阵子东莞有部分快捷酒店、旅馆都在转型电竞酒店，只是网吧转做电竞酒店成本要高得多。

“首先是经营性质的变更，网吧转酒店不能直接改造，要另寻新的场地。”在原网吧附近的城中村里，江柯找到了一座适合改造成为电竞酒店的普通民房，开始了改造工程。

尽管在目前的行情下，承租场地免收转让费，电脑设备、电竞桌椅也是现成的，但为了装修电竞酒店，他和网吧其它几位股东还是投入了近 200 万元的资金，一共打造出三十间主题房，基本上与新开一家快捷酒店的成本相当。

在电竞酒店开业之后，江柯发现有部分陷入经营困难的网吧和民宿，也陆续合作转型，合二为一打造电竞酒店。而这种方式的资金投入，远比新开一家电竞酒店更加低，“世上没有后悔药，只希望电竞酒店的概念能够再火上三、五年。”

显然，“穷则思变”的快捷酒店、网吧经营者都盯上了电竞酒店这一时下热门的新概念。但作为升级版 “电脑房”，集 “网吧 + 住宿”二合一的电竞酒店是否能解决传统网吧、快捷酒店日渐严峻的经营困境，让那些经营者赚到真金白银？

客单价与入住率如何提升？

“三桶红烧牛肉面、一瓶大可乐是吧？您稍等一下，很快送到。”

晚上十点，刚刚给两间客房客人送完零食的阿裕，马上又接到住客的电话。与传统酒店不同的是，入住电竞酒店的年轻玩家普遍都是在本地生活工作的年轻人，入住之后便不再出门，更不会到酒店周边逛街觅食，基本上连出去宵夜都省了。

他们如果饿了、渴了，通常都是点外卖解决，或是打电话让前台送零食充饥。因此，自从转型做电竞酒店之后，阿裕显得比以前经营传统快捷酒店时更忙碌和操心了，“有时候送零食、饮料要送到凌晨两点，基本都没办法休息的。”

聊及转型电竞酒店是否能迅速赚钱，阿裕强调，最为直观的感受就是客单价。原先的快捷酒店，双人客房每晚的收费仅百元左右，而且入住率普遍都比较低，但如今，最便宜的内窗电竞双人房也要三百元，而且周末常常供不应求。

正因转型电竞酒店之后客房客单价以及入住率的提升，让他看到了一些希望。为了进一步提升客房的价格，满足玩家对于电竞氛围的需求，阿裕甚至计划将所有的电竞单人间全部改造成双人间，甚至多打通几个四人间。

实际上，随之增长的零食、饮料消费成为创造可观利润的源泉，占整体营收将近两成。为此，他还与酒店周边的餐厅、超市合作，为入住客房的玩家提供了完善的外卖服务，以便其可以尽情宅在房间内打游戏。

相比之下，从大型网吧转型电竞酒店的江柯，对酒店能否快速盈利的问题更加看重。他告诉懂懂笔记，以往经营网吧时，即便玩家在电脑前坐了一天，消费也仅仅只有七、八十元而已。

“算上每天只有 20% 的开机率，那也就是四十位顾客在网吧里上网、消费。现在电竞酒店的入住率将近八成，平均每天都有近百位玩家到店里办理入住、上网和餐饮消费，每间电竞房价格三、四百元，我看最快一年就可以收回前期投入的成本了。”

在某网吧经营资讯论坛上，部分由网吧转型电竞酒店的经营者也都表示，投资一家电竞酒店所需资金约两、三百万元，大概一年左右便可以收回全部成本，开始实现盈利。

鉴于此，也有从事电竞酒店规划、管理的营销机构，趁机在论坛上喊出 “投资电竞酒店，一年回本三年安逸”的口号。既然如此，为何有那么多传统网吧、快捷酒店，宁可选择急流勇退也不去转型电竞酒店呢？

本质是游戏娱乐的迭代

在网吧经营论坛上，懂懂笔记找到了一位正在出售电脑设备的网吧经营者。这位昵称为 “智达”的经营者告诉懂懂笔记，他所经营的网吧位于福建厦门，由于网吧的生意越来越差，因此他决定在五一前关掉网吧变卖电脑。

当问及是否曾考虑转型经营电竞酒店时，智达的回答是：年初曾有过一阵子心动。原因是看到市里其它快捷旅店、网吧转型为电竞酒店，生意也不错。加之在互联网上，经常会看到网吧经营者在分享转型电竞酒店的成功经验。

“但心动归心动，我和几位朋友交流后，感觉电竞酒店不会有长期的发展潜力，顶多一、两年吧。”智达告诉懂懂笔记，尽管电竞酒店管理机构、部分经营者都在鼓吹着 “一年回本，三年安逸”说法，但他觉得两年回本都是幸运了。

智达解释说，去年导致大量网吧关门、“打败”许多网吧经营者的其实并非疫情。即便是没有疫情，很多网吧也已经陷入了经营困难，或将在近一、两年关门歇业，“疫情只不过加速淘汰罢了，很多都原本经营不下去的。”

在他眼里，网吧最大的 “敌人”是移动互联网、家用 WIFI 以及手机游戏。早在《绝地求生》诞生之初，由于游戏需要更高的电脑配置、更好的网络环境，让配备有万兆光纤以及高性能电脑的网吧着实火了一回。

但随着手机性能的提升，有许多主流的网游、端游也都推出了手游的版本，相比网友、端游而言，手游更加方便，玩家可以随时随地打游戏，摆脱电脑的束缚。这种趋势也导致越来越多的年轻玩家，不再光顾传统网吧了。

即便转型经营电竞酒店，有着概念新颖、氛围浓厚的优势，但其本质仍然是网吧，逃脱不了端游逐渐会被手游取代的命运，“毕竟只要有手机，约上三五好友，在哪都可以开黑打游戏，而且不受空间、网络限制。”

相关数据显示，2020 年中国移动游戏市场实际销售收入为 2096.76 亿元，比 2019 年增加了 515.65 亿元，同比增长 32.61%；移动游戏用户规模高达 6.54 亿人，同比增长 4.84%。

但与此同时，2020 年国内端游戏市场实际销售收入仅为 559.2 亿元，比 2019 年减少了 55.94 亿元，同比下降 9.09%；而且大量主流的端游也都推出了手游，加入竞逐移动端的游戏市场。

“所以说，不是网吧走向没落，而是电脑游戏未来都很可能被手游取代。”智达对懂懂笔记表示，即便时下电竞酒店的概念很火，但只要玩家的新鲜感退去，很快又会纷纷面临传统网吧、电竞馆的经营困境。

【结束语】

为了新鲜概念、新颖噱头，经营者纷纷投资几百万甚至上千万元转型打造电竞酒店，或许不是一种理智的做法。这也解释了为什么有那么多网吧经营者宁可选择急流勇退，也不寻求转型。

毕竟，无论传统网吧如何转型、升级，可能都无法扭转端游将被手游淘汰、手机取代台式电脑的大趋势。网吧、快捷旅店的经营者仅仅为了解燃眉之急，不考虑实际情况贸然转型电竞酒店，有可能会在未来一至两年遭遇更大的困境。