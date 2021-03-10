英伟达 RTX 3060 防挖矿功能已被某中文 mod 破解

IT之家3月10日消息 英伟达在发布 RTX 3060 显卡之后，为其推出了 461.72 WHQL 显卡驱动，该驱动将检测以太坊加密货币挖矿算法的特定属性，并将哈希率或加密货币挖矿效率限制在 50% 左右。

英伟达发言人 Brian Del Rizzo 表示，挖矿效率减半的限制不是一个驱动那么简单，而是驱动、RTX 3060 芯片和 BIOS 固件三方安全握手的结果，来防止有人绕过该限制。

不过，从最新的消息来看，英伟达的限制还是不够有力。

据外媒 wccftech 报道，最近一个中文 mod 出现在了网上，该 mod 可以完全绕过 RTX 3060 显卡的防挖矿功能。

一般来说，RTX 3060 的算力约为 40-45 MH / s，但是一旦在显卡上开始挖掘，它的算力就会降至 20-25 MH / s。

图中显示，该矿工使用了 Dagger Hashi-Motto 算法挖以太坊，RTX 3060 的算力为 45 MH / s。系统中总共运行了 8 张图形卡，总算力为 362.75 MH / s，挖矿效率并没有得到限制。

IT之家了解到，越南的一个 Facebook 小组也已经验证了该 mod 确实可以工作，RTX 3060 显卡最高可达到 50 MH / s 的算力。

英伟达官方还没有给出回应，不知是否其有后手来应对该破解 mod。不过就此看来，RTX 3060 可能要更缺货了。