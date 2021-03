NFT 热潮到来，有人愿意掏 59 万美金去收藏一个表情包

二十年前的 8 位 QQ 号可以卖个还不错的价钱,可能会有人好奇,朋友圈发了十年的吐槽和自拍,不知道能不能变现?



之前不太可能,现在,这事还真就有可能了。比如 Twitter 创始人杰克 · 多西前两天在 Twitter 上说要把自己首条推文当作 NFT 拍卖,出价最高竟然达到了 250 万美元。

然而这还不是最「离谱」的,上周「彩虹猫」的作者 Chris Torres 在彩虹猫诞生十周年之际,重制了动图——一只拥有粉色方形躯体的猫,在太空中奔跑,身后拖着一串彩虹。很快这个 meme(迷因)在 YouTube 播放量超过 1.8 亿次,Torres 将其放在「加密艺术」交易平台 Foundation 上,有人花 300 ETH(加密货币以太坊,约 59 万美元)买走。

从 2020 年开始,NFT 市场交易量大幅上涨。看起来,这股加密领域的最新热潮正在改变我们「数字化社会」的交易方式。

万物皆可 NFT?

如果你还不了解 NFT 概念,需要从一款游戏讲起。2017 年,一款基于以太坊平台运行的「云吸猫」游戏 CryptoKitties 走红。网友在游戏里可以购买、养育、繁育「数字猫」,每只猫的毛色、外观、性格不尽相同都会记录在链上,影响他们的「子孙后代」,就像在现实中养猫一样,稀缺的猫可以卖到十几万。从 CryptoKitties 火出来的猫咪形象也算「老网红」了。

2018 年,Dapper Labs 从 CryptoKitties 母公司(Axiom Zen)分拆出来继续从事 CryptoKitties 的运营,并且获得融资,领投方为 a16z。

一只猫就是一个 NFT,也就是一份数字资产。说到这里,你应该大概理解了 NFT 是什么。NFT 是 Non-Fungible Tokens(非同质化代币)的缩写,「非同质化」其实是与比特币等数字货币的「同质化」对应来的,你用一个比特币可以交换另一个比特币,也能购买 0.1 个比特币,但是每一个 NFT 所代表的数字资产都有独特的价值,所以无法互换、拆分。

举个更加贴近生活的例子。即便是同等舱位的两张机票,因为所包含的乘机人信息,座位位置,所以具备「专属权」,不可互换。

不久前 Dapper Labs 与 NBA 合作,在公链平台 Flow 上推出收藏游戏「NBA Top Shot」。顾名思义,就是把 NBA 比赛中的精彩片段做成数字版「收藏卡」,收藏者可以在平台上购买,也能在平台上售卖。

这有没有让你想起小时候吃小浣熊,就为了集水浒卡的日子?

上线 5 个月之后,NBA Top Shot 销售额超过 1 亿美元。虽然一张高价 NBA Top Shot 可以卖到十万美元,对于玩家来说,他们收藏了球员的精彩进球瞬间,所以一种「另类投资」之外,玩家更是将其看作一段珍贵记忆,以及球星和粉丝之间的情感维系。

这事儿到底有什么意义,就连埃隆 · 马斯克的女朋友也要掺一脚。上个月,Grimes 在 NFT 交易平台 Nifty Gateway 上出售了一系列数字艺术品,原本计划 48 小时内销售出去,实际上只用了 20 分钟。其中一首名为 Death of the Old 的原创歌曲视频被 38.9 万美元拍下。

从本质上来说,被 NFT 认证过的依旧是原来的视频,可以在网络上传播。不过即便任何人都可以「长按保存」,对应现实世界的艺术收藏品——只有买家拥有的才是「真品」,数字世界里也有「唯一性」,正是这种「唯一性」让数字产品具有交易价值。

用区块链技术负责溯源,标注数字资产所有权的做法已经在国外「先锋艺术家」圈里流行起来,在盗版满天飞的时代,这无疑具有优势。这样的交易方式又省去了「中介」,艺术家无需通过画廊或者拍卖行,「点对点」就能直接面向全球买家销售作品,以此获得更大的利润。艺术家有机会通过 NFT 设置一个版税比例,当作品转售时,创作者都有机会收取属于自己的份额。

NFT 出现之前,Beeple 只是「素人数字艺术家」。数字作品要想产生实际价值,必须与现实世界联系起来,比如 Beeple 需要与服装品牌联名,依靠实物载体将「作品」变成「商品」。去年 12 月,Beeple 尝试将作品放到 NFT 交易平台上拍卖,最贵的一件以 77 万美元买走,所有作品销售额达到 350 万美元。

摇身一变,Beeple 成为加密艺术圈最高身价艺术家。

「你的」数字资产

就连有着 250 年历史的顶级拍卖行佳士得,也借由拍卖 Beeple 的作品,正式进入数字艺术品拍卖市场。这一动作开始让「主流艺术圈」对 NFT 更为关注。

▲Beeple 被拍卖的作品

因为过去人们用实体收藏品展现爱好和品味,未来你在线上购买的音乐和画作,都可以代表你在数字社会里的「人物特征」。有些 NFT「狂热分子」甚至认为在区块链中拥有代表一件数字资产的代码都极富价值。正如 CoinFund(加密货币投资公司)创始人 Jake Brukham 说,「你不是在购买这幅画,你是在购买这幅画的所有权。」

佳士得拍卖专家 Noah Davis 称,接受加密货币可以帮助佳士得触达新的用户群,这些可能恰好是以前对传统拍卖市场毫无兴趣的那部分人。

基于很多 NFT 资产的稀缺性和独特性,很多「极客买家」愿意为此付出高溢价,甚至将 NFT 资产的交易视为一种投机行为。那么对于普通人来说,可以用 NFT 来干什么?

美国手游巨头 Machine Zone 前 CEO Gabe Leydon 说,以前人们在游戏中花了很多钱,但是一旦人们不玩了,钱就白花了。如果在游戏里花钱变成投资,游戏市场将会变得更大。

比如 The Sandbox 是一款类似《我的世界》的沙盒游戏,在虚拟世界中,玩家在区块链中构建和变卖自己的游戏资产。「玩家怎么会拒绝一款对他们有价值的游戏,我们并不是说传统游戏会消失,但是我们确实相信,当玩家拥有一些对游戏资产的所有权时,这是一个对他们更加友好的游戏环境。」The Sandbox 母公司(Animoca Brands)董事长 Yat Siu 说道。

收藏、参与感、专属… 这些来自数字世界「原生」的需求,是推动 NFT 和区块链技术迎来增长的底层推动力。同时它推倒了虚拟和现实世界之间的墙,可以锚定房产,一颗珠宝等,将其通证化,方便溯源资产的所有权。在投资人眼中,加密资产将成为一种更加主流和成熟的商业运作模式。

Kevin Kelly 曾经在 2008 年的一篇文中预测,「要成为一名成功的创作者,你不需要百万粉丝。作为一名手艺人、摄影师、音乐家,你只需要 1000 个铁杆粉丝。他们会开 200 英里路听你唱歌,订阅你的 YouTube 频道,每月参加一次你组织的聚会…」

a16z 写道,Kevin Kelly 的愿景是希望互联网成为「媒人」,但是中心化的社交平台成为创作者和粉丝联系的主要方式,平台通过插入广告和算法剥夺了原本属于创作者的大部分收入。不过正好 NFT 的出现可以解决这个问题。

2020 年 NFT 市场交易量超过 2.5 亿美元,是 2019 年的四倍。经过 NFT 认证的资产(也代表了行业市值)从 2018 年 4090 万增长到 3.38 亿美元。「NFT 还处于发展早期,随着数字体验的构建,比如买卖交易、社交网络、收藏展示、游戏和虚拟世界,它的使用范围将会不断扩大。」也许它可以帮助创建一个新的数字世界。

《马斯克女友卖 NFT 艺术品:20 分钟到手 600 万美元》