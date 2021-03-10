Unity 发布《2021 游戏市场风向标报告》：工作日游戏时间明显增加，疫情期间手游市场逆势增长

3 月 10 日，实时 3D 内容创作和运营平台 Unity 近日发布了《2021 游戏市场风向标报告》，深度解读了过去一年新冠疫情对全球游戏玩家和游戏开发者带来的变化。报告中指出：

新内容带来新的利润增长点：

游戏公司需要持续开发新内容来吸引玩家并创造收入，因此高质量游戏内容的开发仍是重中之重。对多人联机游戏来说，平均一次大型内容更新可以让游戏同时在线玩家峰值增长 11% 以上。

跨平台成为游戏成功的关键策略：

2020 年，在手机、PC、主机多端发布的跨平台游戏获得了成功，覆盖更多平台意味着游戏能够触达更多玩家。在本次调研中，96% 的游戏开发者都表示，跨平台是多人联机游戏在 2021 年获得成功的关键策略之一。

人们在工作日也开始玩游戏：

疫情期间的远程办公和社交隔离让原本更活跃于周末的游戏玩家在工作日也开始上线玩游戏。2020 年，玩家们的工作日游戏时间和周末游戏时间差距同比缩小了 52%。

疫情期间手游市场逆势增长：

疫情对诸多消费行业带来了打击，但手游市场却逆势增长。自去年年初疫情爆发以来，游戏内购 (IAP)次日购买量就开始增长，并持续了一整年。与 2019 年相比，2020 年移动端游戏广告总收入增长达 8%以上，IAP 次日购买量增长超过 50%。

此外，报告中还提到，对疫情防控措施的及时贯彻与落实使中国在抗击疫情方面先于西方国家一步，让人们的工作和生活回归日常。

数据显示，2020 年下半年中国的游戏日活玩家数逐渐回归到了跟 2019 年相似的平均线，这可能跟电影院等线下娱乐场所重新正常开放有关。