货拉拉又被骂上热搜：司机会员体系引发争议

前段时间货拉拉女子跳车事件，大家应该都从之前的文章中了解到事情的来龙去脉。

当时有两点争议比较大，货拉拉车上没有监控，很难还原事情发生经过。

除此以外，平台的监管也存在较大问题，偌大的公司居然没有任何保障搬家乘客的安全措施。

简单聊聊这件事儿的后续吧，货拉拉司机周某春因涉嫌过失致人死亡罪，被检察机关批准逮捕。

接着深圳交通运输局也找到货拉拉，督促货拉拉完善安全管理方面。

毕竟搬家搬的不只是货物，还有随行的乘客，当车载上人，平台的责任就不仅限于货物本身了。

可惜货拉拉一直没有去注意这个问题，间接导致惨剧的发生。

要小雷说啊，实在不会整就抄滴滴出行的答案，人家的车内录音、一键报警、实时位置保护等功能都是很有用的安全措施。

这件事算是告一段落，虽然付出的代价很惨重，但平台能痛定思痛作出整改，对接下来使用货拉拉的用户也是一件好事。

但是一波未平一波又起，用户们悬着的心刚被安抚完，货拉拉的司机大哥又出来曝光平台问题了。

这次没有闹出人命，却跟司机的收入息息相关。

有货拉拉司机爆料，因为自己没有及时充值超级会员费，导致会员费用坐地起价涨了 200 元。

这就很奇怪咯，当个搬运司机为啥还得充会员？

争议不断的货拉拉会员体系

会员付费机制很常见，看个视频要开视频会员，下载资源要开网盘会员，只要服务对得起价格，用户也乐意去付费获得更好的体验。

但司机是服务人员呀，不是用户，货拉拉竟然要求司机开通会员，就很稀奇了。

而且目前互联网平台普遍采用抽成制，比如外卖骑手送一单外卖会从中抽成。

货拉拉司机也一样，每拉一次货，货拉拉便从里面拿走一部分钱，现在又要开会员又要抽成，这是闹哪样？

辣么货拉拉的司机会员制度，到底是什么来头，收费又怎么定？

货拉拉司机接单的模式跟其他平台有一丢丢不同，每个订单由系统派发后，需要司机自己抢。

从红星新闻的视频中能看到，如果这位司机不充会员，那么每一单所赚的钱会被抽成 15%。

而且非会员司机每天最多只能接两单，不能再多了。

▲ 图源：红星新闻

想无限接单就得充个 299 元包月的初始会员，享受无限接单的快乐。

不过既然是初始会员，享受的福利自然不会太好，单子可以无限接，但每一笔订单仍然抽成 15%。

当司机开通 539 元 / 月的高级会员和 709 元 / 月的超级会员后，平台不再抽成，并且可以无限接单。

不知道大家怎么想的，小雷觉得司机的会员费用偏高了，而且最近还突然涨价 200，确实很难让人接受。

开个超级会员的费用差不多上千，这钱可以拿去租房一个月了。

▲ 不同地区收费有差异，仅供参考

而且嚯，即使司机开了最高级别的超级会员也不意味着能坐着接单，只是抢到高价值单子的几率更高。

比如说单子有 100 元档、300 元档和 500 元档，超级会员则很容易抢到 500 元档的单子。

而可怜兮兮的非会员，最多每天两单 100 元档，还得被平台抽掉 15 块钱信息费。

看到这里，大家应该理清楚不同会员之间的待遇了。

虽然货拉拉负责人话说得好听：“会员是司机自愿充值的，并没有强制要求购买。”

可是大家想一下，如果司机不掏钱做会员，仅凭每天接两单足够养家糊口吗？

没错，形式上没有强迫，但在生活面前，司机都被倒逼着充值会员，而且是最高级别的那种。

否则根本接不到钱多价值高的单子。

有网友说：“既然货拉拉这么坑，换个平台不就好了？”

有道理啊，但小雷想来想去，除了货拉拉，不就剩下隔壁的快狗打车吗？

当市场上只剩下一两家同类公司竞争，对用户来说肯定不是好事。

司机不好过，用户也遭殃

小雷看了下网友使用货拉拉的体验来看，很多都遇到过司机私下加钱的情况。

好像司机们都串通好要恰用户烂钱一样 ...

最经典的莫过于上一年，有一位用户用货拉拉搬家两公里，被要价 5400 元的新闻。

他和朋友使用货拉拉 App 搬家，由于距离新住址就 1.2 公里，大概只要 440 元运送费。

但考虑到东西多，他就加了一个搬运人员，商量好多付 330 元人工费。

本来都谈得好好的，没想到疫情之下，花车不能开进小区，只能人工把货物搬进去。

这时候搬运人员坐地起价，表示要按每人每米 5 块钱收费，不然就不搬，这一套操作加起来，搬个家得花 5400 元。

两边你来我往，互不相让，最后货拉拉客服跟他们协商，以支付 3000 元搬运费结束纠纷。

谁能想到，只是搬到 1.2 公里的新住址，要花 3000 块钱呢 ...

私底下加价的情况不在少数，不同意私下加价就辱骂客户的，以定位不准加价收费的，已经见怪不怪了。

至于为什么司机喜欢私底下加价，小雷觉得，跟平台监管和抽成都有关系。

货拉拉跟滴滴出行不同，每天无数人用滴滴来通勤上下班，单量大自然能满足司机收入需求。

搬家的订单肯定没出行订单那么多，为了抢单，司机只能硬着头皮啃下昂贵的会员费，即使开了会员，也不一定能抢过别人。

去掉油钱和会员费，司机平均一天下来能挣到的钱并不多。

最后就得从用户身上加价，想借此收点小费。

至于监管为什么迟迟跟不上，小雷觉得跟货拉拉的商业模式有关。

货拉拉主要以货物运输为主，占比 70%，相比起来，占比 30% 的搬家服务可以说是货拉拉的一项小业务。

既然是面向用户服务，加大平台安全监管力度和平衡司机收入是最基本的事情了。

毕竟货拉拉司机本质上是服务行业，如果从业者都得不到好的待遇，用户怎么可能享受到真诚的服务。