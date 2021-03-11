甲骨文第三财季营收 101 亿美元，净利同比增长 95%

3 月 11 日消息，据报道，甲骨文今天发布了 2021 财年第三财季财报。报告显示，甲骨文第三财季总营收为 100.85 亿美元，与去年同期的 97.96 亿美元相比增长 3%，不计入汇率变动的影响为同比持平；净利润为 50.21 亿美元，与去年同期的 25.71 亿美元相比增长 95%，不计入汇率变动的影响为同比增长 87%；不按照美国通用会计准则的净利润为

甲骨文第三财季营收和调整后每股收益均超出华尔街分析师此前预期，但其盘后股价仍旧下跌近 3%。

第三财季主要业绩：在截至 2 月 28 日的这一财季，甲骨文的净利润为 50.21 亿美元，与去年同期的 25.71 亿美元相比增长 95%，不计入汇率变动的影响为同比增长 87%；每股摊薄收益为 1.68 美元，与去年同期的每股摊薄收益 79 美分相比增长 113%，不计入汇率变动的影响为同比增长 104%。

2021 财年第三财季，不计入一次性项目（不按照美国通用会计准则），甲骨文的调整后净利润为 34.85 亿美元，与去年同期的 31.60 亿美元相比增长 10%，不计入汇率变动的影响为同比增长 6%；调整后每股摊薄收益为 1.16 美元，与去年同期的 97 美分相比增长 20%，不计入汇率变动的影响为同比增长 16%，这一业绩超出华尔街分析师此前预期。据雅虎财经网站提供的数据显示，24 名分析师此前平均预期甲骨文第三财季调整后每股收益将达 1.11 美元。

甲骨文第三财季总营收为 100.85 亿美元，与去年同期的 97.96 亿美元相比增长 3%，不计入汇率变动的影响为同比持平。不计入一次性项目（不按照美国通用会计准则），甲骨文第三财季总营收为 100.86 亿美元，与去年同期的 97.97 亿美元相比增长 3%，不计入汇率变动的影响为同比持平，这一业绩也略微超出分析师此前预期。据雅虎财经网站提供的数据显示，21 名分析师此前平均预期甲骨文第三财季营收将达 100.7 亿美元。

甲骨文第三季度运营利润为 38.78 亿美元，与去年同期的 35.28 亿美元相比增长 10%，不计入汇率变动的影响为同比增长 5%；运营利润率为 38%，相比之下去年同期为 36%。不计入一次性项目（不按照美国通用会计准则），甲骨文第三季度运营利润为 47.84 亿美元，与去年同期的 43.57 亿美元相比增长 10%，不计入汇率变动的影响为同比增长 6%；运营利润率为 47%，相比之下去年同期为 44%。

运营支出：

甲骨文第三财季总运营支出为 62.07 亿美元，与去年同期的 62.68 亿美元相比下降 1%，不计入汇率变动的影响为同比下降 2%。其中：

- 云服务和授权支持支出为 10.64 亿美元，与去年同期的 9.91 亿美元相比增长 7%，不计入汇率变动的影响为同比增长 6%；云服务和授权支持支出在营收中所占比例为 11%，相比之下去年同期为 10%。

- 硬件支出为 2.30 亿美元，与去年同期的 2.71 亿美元相比下降 15%，不计入汇率变动的影响为同比下降 16%；硬件支出在营收中所占比例为 2%，相比之下去年同期为 3%。

- 服务支出为 6.21 亿美元，与去年同期的 7.02 亿美元相比下降 12%，不计入汇率变动的影响为同比下降 14%；服务支出在营收中所占比例为 6%，相比之下去年同期为 7%。

- 销售和营销支出为 19.15 亿美元，与去年同期的 20.49 亿美元相比下降 7%，不计入汇率变动的影响为同比下降 8%；销售和营销支出在营收中所占比例为 19%，相比之下去年同期为 21%。

- 研发支出为 16.21 亿美元，与去年同期的 15.00 亿美元相比增长 8%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长 8%；研发支出在营收中所占比例为 16%，相比之下去年同期为 15%。

- 总务和行政支出为 3.30 亿美元，与去年同期的 2.88 亿美元相比增长 15%，不计入汇率变动的影响为同比增长 14%；总务和行政支出在营收中所占比例为 3%，相比之下去年同期为 3%。

- 无形资产摊销支出为 3.47 亿美元，与去年同期的 4.00 亿美元相比下降 13%，不计入汇率变动的影响同为同比下降 14%；无形资产摊销支出在营收中所占比例为 4%，相比之下去年同期为 4%。

- 并购相关支出及其他支出为 1300 万美元，与去年同期的 700 万美元相比增长 92%，不计入汇率变动的影响为同比增长 91%；并购相关支出及其他支出在营收中所占比例为 0%，相比之下去年同期为 0%。

- 重组支出为 6600 万美元，与去年同期的 6000 万美元相比增长 10%，不计入汇率变动的影响为同比增长 1%。重组支出在营收中所占比例为 1%，相比之下去年同期为 1%。

各部门业绩：

甲骨文第三财季云服务和授权支持业务营收为 72.52 亿美元，与去年同期的 69.30 亿美元相比增长 5%，不计入汇率变动的影响为同比增长 2%；在总营收中所占比例为 72%，相比之下去年同期为 71%。

甲骨文第三财季云授权和现场授权业务营收为 12.76 亿美元，与去年同期的 12.31 亿美元相比增长 4%，不计入汇率变动的影响为同比持平；在总营收中所占比例为 13%，相比之下去年同期为 12%。

甲骨文第三财季硬件业务营收为 8.20 亿美元，与去年同期的 8.57 亿美元相比下降 4%，不计入汇率变动的影响为同比下降 6%；在总营收中所占比例为 8%，相比之下去年同期为 9%。

甲骨文第三财季服务业务营收为 7.37 亿美元，与去年同期的 7.78 亿美元相比下降 5%，不计入汇率变动的影响为同比下降 8%；在总营收中所占比例为 7%，相比之下去年同期为 8%。

截至第三财季末，甲骨文的短期递延营收为 81 亿美元。在过去 12 个月时间里，甲骨文的运营现金流为 147 亿美元。

其它财务信息：

甲骨文今天宣布，公司董事会将已授权股票回购计划的金额提高了 200 亿美元。另外，甲骨文董事会还宣布，计划按每股 24 美分的价格向普通股股东支付季度现金股息，将在 2021 年 4 月 22 日向截至 2021 年 4 月 8 日收盘为止的在册股东发放。

高管点评：

甲骨文首席执行官萨弗拉 · 卡兹（Safra Catz）称：“随着 Fusion ERP 在第三季度中增长 30%，NetSuite ERP 增长 24%，我们继续扩大了在云 ERP 市场上的巨大领先地位。甲骨文高利润的、价值数十亿美元的云 ERP 业务实现了快速增长，帮助推动该季度的订阅收入增长 5%，运营利润增长 10%。订阅收入现在占到了甲骨文总营收的 72%，而这种具有高度可预测性的经常性收入流再加上费用纪律的作用，使得不按照美国通用会计准则的每股收益实现了两位数的增长。”

股价变动：

当日，甲骨文股价在纳斯达克常规交易中下跌 0.45 美元，报收于 72.19 美元，跌幅为 0.62%。在随后截至美国东部时间周三下午 4 点 14 分（北京时间周四凌晨 5 点 14 分）的盘后交易中，甲骨文股价再度下跌 1.97 美元，至 70.22 美元，跌幅为 2.73%。过去 52 周，甲骨文的最高价为 73.62 美元，最低价为 39.71 美元。