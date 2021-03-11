Facebook 申请法庭驳回美政府反垄断诉讼，反对肢解公司

北京时间 3 月 11 日消息，据报道，3 月 10 日，美国社交网络巨头 Facebook 向法庭提出申请，即驳回美国联邦贸易委员会（FTC）去年提出的反垄断诉讼。FTC 要求撤销 Facebook 两年前已经完成的子公司并购（即分拆现有的公司），但是 Facebook 认为这一举动属于重复监管操作。

当天，Facebook 向法庭提交了文件。该公司指出，作为诉讼原告的联邦贸易委员会忽略了一个重要事实，即该机构在 2012 年批准 Facebook 收购图片社交工具 Instagram，并且在 2014 年批准 Facebook 收购移动聊天服务 WhatsApp。而 FTC 并没有解释为何现在却要求取消两次收购交易。

这是 Facebook 对于 FTC 反垄断诉讼的第一个正式回应，也意味着双方法庭较量的开始。

美国多个层面对四大科技公司（Facebook、亚马逊、苹果和谷歌）展开了各种反垄断调查和诉讼。对于 Facebook 来说，除了联邦贸易委员会诉讼之外，该公司还遭到了一个来自各州检方联合体的反垄断诉讼，提出的指控和 FTC 类似。

Facebook 在文件中反驳了公司成为一家垄断企业的说法。该公司表示，FTC 要求的是重复监管操作，他们忽略了过去自己做出的监管决定，没有为立场的巨变提供有效的解释。

美国政府计划通过取消两次交易，实现 Facebook 的分拆，削弱这个社交网络巨头对于个人隐私数据的控制大权，而 Facebook 正在展开反击。如果该公司能够申请驳回诉讼，则将逃过后续诉讼审判的更多麻烦，成功从官司脱身。

Facebook 表示，美国政府的诉讼是史无前例的。实际上，过去还没有任何一家法庭支持 FTC 的类似主张，即在后来发现收购的审核有问题，要求取消已经完成的收购。

Facebook 发言人在一份声明中表示，FTC 的反垄断诉讼还忽略了社交网络市场的激烈竞争和诸多对手，比如字节跳动旗下的短视频服务 TikTok，推特、Snap（移动聊天服务 Snapchat 母公司）等。

发言人表示，自从美国政府批准 Facebook 收购 Instagram 和 WhatsApp 以来，社交网络领域的市场竞争变得更加激烈，通过 Facebook 在这些免费社交工具的投资，消费者受益良多。

对于 Facebook 提出的驳回诉讼的申请，联邦贸易委员会发言人尚未置评。

反垄断诉讼

FTC 和多个州检方联合体指出，Facebook 收购 Instagram 和 WhatsApp 违反了美国反垄断法律，这些收购的目的是提前消灭未来可能影响到本公司垄断大权的新创公司。FTC 过去批准了收购交易，但是在去年，FTC 决定对 Facebook 提出反垄断诉讼（这一决定的委员投票结果为 3 票对 2 票）。

Facebook 表示，通过多出一票的结果，在外界对于 Facebook 的批评舆论之下，联邦贸易委员会决定提出反垄断诉讼，他们忽略了过去自己的决定，自身的执法权限，以及可能造成糟糕先例。

在多州检方联合体的诉讼中，纽约州是领导州，该州总检察长詹姆斯（Letitia James）坚决要求遏制 Facebook 的影响力。詹姆斯表示，无论是从法律上还是多州的诉讼中，Facebook 做法都是错误的。

詹姆斯表示，多州检方对于赢得反垄断诉讼十分自信，美国几乎所有的州都参加了这一诉讼，旨在停止 Facebook 的违法行为。多州检方将继续保护大量消费者和中小企业的利益，他们受到了 Facebook 违法行为的损害。

在联邦贸易委员会起诉 Facebook 之前，去年 10 月，美国司法部也对谷歌母公司 Airbnb 提出了诉讼，指控其在网络搜索等市场实施垄断。

美国政府这一轮对科技公司的反垄断调查和诉讼，也是 1998 年对微软反垄断管诉讼以来规模最大的一次。当年，微软公司差一点面临被分拆的命运，但是随着美国政府换届，微软逃过此劫。

消灭对手

一些 Facebook 的批评者指出，当年 Facebook 收购 Instagram 和 WhatsApp 的交易根本不应该被批准。

去年七月，Facebook 首席执行官扎克伯格和其他科技公司高管在美国国会众议院参加听证会时，纽约州民主党议员纳德勒（Jerrold Nadler）表示，他认为 Facebook 收购 Instagram 的目的就是消灭潜在对手。

纳德勒指出，Facebook 将 Instagram 视作一个威胁，可能未来会蚕食 Facebook 的业务，因此，Facebook 没有选择和 Instagram 展开较量，而是进行收购。这是一种美国反垄断法律需要阻止的反竞争收购。

在法律文件中，Facebook 认为美国政府对于 Instagram 和 WhatsApp 收购交易的攻击极不寻常，因为该公司把交易报告给了政府机构，遵守了法律，而且等待正式批准并购。

过去，Facebook 也强调收购 Instagram 利好消费者，因为后续的公司投资改进了这一软件，确保获得更大成功。

Facebook 表示，FTC 认为一个独立的 Instagram 公司可以做得更好，给消费者带来更好地服务，但是 FTC 没有拿出事实来证明这些说法。

Facebook 目前有四大主力社交工具，除了上述两个产品之外，还有最早的 Facebook 平台，以及公司自行开发的移动聊天服务 Facebook Messenger。依靠这四大工具，Facebook 在全世界获得了 20 多亿用户。Facebook 申请法庭驳回美政府反垄断诉讼 反对肢解公司

新浪科技讯 北京时间 3 月 11 日凌晨消息，据报道，3 月 10 日，美国社交网络巨头 Facebook 向法庭提出申请，即驳回美国联邦贸易委员会（FTC）去年提出的反垄断诉讼。FTC 要求撤销 Facebook 两年前已经完成的子公司并购（即分拆现有的公司），但是 Facebook 认为这一举动属于重复监管操作。

当天，Facebook 向法庭提交了文件。该公司指出，作为诉讼原告的联邦贸易委员会忽略了一个重要事实，即该机构在 2012 年批准 Facebook 收购图片社交工具 Instagram，并且在 2014 年批准 Facebook 收购移动聊天服务 WhatsApp。而 FTC 并没有解释为何现在却要求取消两次收购交易。

这是 Facebook 对于 FTC 反垄断诉讼的第一个正式回应，也意味着双方法庭较量的开始。

美国多个层面对四大科技公司（Facebook、亚马逊、苹果和谷歌）展开了各种反垄断调查和诉讼。对于 Facebook 来说，除了联邦贸易委员会诉讼之外，该公司还遭到了一个来自各州检方联合体的反垄断诉讼，提出的指控和 FTC 类似。

Facebook 在文件中反驳了公司成为一家垄断企业的说法。该公司表示，FTC 要求的是重复监管操作，他们忽略了过去自己做出的监管决定，没有为立场的巨变提供有效的解释。

美国政府计划通过取消两次交易，实现 Facebook 的分拆，削弱这个社交网络巨头对于个人隐私数据的控制大权，而 Facebook 正在展开反击。如果该公司能够申请驳回诉讼，则将逃过后续诉讼审判的更多麻烦，成功从官司脱身。

Facebook 表示，美国政府的诉讼是史无前例的。实际上，过去还没有任何一家法庭支持 FTC 的类似主张，即在后来发现收购的审核有问题，要求取消已经完成的收购。

Facebook 发言人在一份声明中表示，FTC 的反垄断诉讼还忽略了社交网络市场的激烈竞争和诸多对手，比如字节跳动旗下的短视频服务 TikTok，推特、Snap（移动聊天服务 Snapchat 母公司）等。

发言人表示，自从美国政府批准 Facebook 收购 Instagram 和 WhatsApp 以来，社交网络领域的市场竞争变得更加激烈，通过 Facebook 在这些免费社交工具的投资，消费者受益良多。

对于 Facebook 提出的驳回诉讼的申请，联邦贸易委员会发言人尚未置评。

反垄断诉讼

FTC 和多个州检方联合体指出，Facebook 收购 Instagram 和 WhatsApp 违反了美国反垄断法律，这些收购的目的是提前消灭未来可能影响到本公司垄断大权的新创公司。FTC 过去批准了收购交易，但是在去年，FTC 决定对 Facebook 提出反垄断诉讼（这一决定的委员投票结果为 3 票对 2 票）。

Facebook 表示，通过多出一票的结果，在外界对于 Facebook 的批评舆论之下，联邦贸易委员会决定提出反垄断诉讼，他们忽略了过去自己的决定，自身的执法权限，以及可能造成糟糕先例。

在多州检方联合体的诉讼中，纽约州是领导州，该州总检察长詹姆斯（Letitia James）坚决要求遏制 Facebook 的影响力。詹姆斯表示，无论是从法律上还是多州的诉讼中，Facebook 做法都是错误的。

詹姆斯表示，多州检方对于赢得反垄断诉讼十分自信，美国几乎所有的州都参加了这一诉讼，旨在停止 Facebook 的违法行为。多州检方将继续保护大量消费者和中小企业的利益，他们受到了 Facebook 违法行为的损害。

在联邦贸易委员会起诉 Facebook 之前，去年 10 月，美国司法部也对谷歌母公司 Airbnb 提出了诉讼，指控其在网络搜索等市场实施垄断。

美国政府这一轮对科技公司的反垄断调查和诉讼，也是 1998 年对微软反垄断管诉讼以来规模最大的一次。当年，微软公司差一点面临被分拆的命运，但是随着美国政府换届，微软逃过此劫。

消灭对手

一些 Facebook 的批评者指出，当年 Facebook 收购 Instagram 和 WhatsApp 的交易根本不应该被批准。

去年七月，Facebook 首席执行官扎克伯格和其他科技公司高管在美国国会众议院参加听证会时，纽约州民主党议员纳德勒（Jerrold Nadler）表示，他认为 Facebook 收购 Instagram 的目的就是消灭潜在对手。

纳德勒指出，Facebook 将 Instagram 视作一个威胁，可能未来会蚕食 Facebook 的业务，因此，Facebook 没有选择和 Instagram 展开较量，而是进行收购。这是一种美国反垄断法律需要阻止的反竞争收购。

在法律文件中，Facebook 认为美国政府对于 Instagram 和 WhatsApp 收购交易的攻击极不寻常，因为该公司把交易报告给了政府机构，遵守了法律，而且等待正式批准并购。

过去，Facebook 也强调收购 Instagram 利好消费者，因为后续的公司投资改进了这一软件，确保获得更大成功。

Facebook 表示，FTC 认为一个独立的 Instagram 公司可以做得更好，给消费者带来更好地服务，但是 FTC 没有拿出事实来证明这些说法。

Facebook 目前有四大主力社交工具，除了上述两个产品之外，还有最早的 Facebook 平台，以及公司自行开发的移动聊天服务 Facebook Messenger。依靠这四大工具，Facebook 在全世界获得了 20 多亿用户。