教你如何在 Win10 上打开苹果 iPhone 拍的照片

最近有朋友向笔者吐槽，iPhone 拍的照片放到电脑后，竟然打不开，这究竟是怎么回事？其实这是和照片的图像编码息息相关的。iPhone 拍摄的照片，使用了 HEIF 图像格式来保存，HEIF 和视频编码 HEVC/H.265 同出一源，这需要相应的解码器，才能兼容。那么 Win10 要如何才能获得 HEIF 图像的解码能力？这就来简单介绍一下。

如果你在 iPhone 选择了使用 HEIF 格式拍照，拍出来的照片可能在电脑无法查看

安装 HEVC 解码器

HEIF 图片可以大致看作是 HEVC 视频的静态帧，因此我们首先需要让 Win10 拥有解码 HEVC 视频编码的能力。遗憾的是，很多情况下 Win10 并不自带 HEVC 解码器，这需要我们自行安装。

在 Win10 中安装 HEVC 解码器，主要是通过 Win10 商店来实现。笔者曾经撰文介绍过 Win10 HEVC 解码器的安装，大家可以点此查看。

文章中所介绍的方法，除了第三方播放器，其余安装 HEVC 解码器的方法都可以让 Win10 拥有 HEIF 图片的解码能力，大家可以安装尝试。

安装 HEIF 图像扩展

安装了 HEVC 解码器后，Win10 有了解码 HEIF 编码的能力，但此时 Win10 还不能直接打开 HEIF 图像，我们还需要另外安装一个图像扩展，让 Win10 能够识别 HEIF 格式。

▲Win10 商店中的 HEIF 图像扩展

HEIF 图像扩展：https://www.microsoft.com/zh-cn/p/heif-image-extensions/9pmmsr1cgpwg

和 HEVC 解码器不同，Win10 商店中的 HEIF 图像扩展是免费提供下载安装的，不过在商店页面中也可以看到，它如果需要生效，那么系统还需要预先安装 HEVC 解码器。

▲明确需要 HEVC 解码器才能使用

安装了 HEIF 图像扩展后，Win10 就可以兼容 iPhone 拍摄的 HEIF 照片了。

总结

和传统的 JPEG 图像相比，HEIF 使用了更加先进的算法，带来了更好的画质和更小的体积。事实上，无论是 WebP 还是 HEIF，这类先进的图像格式对比 JPEG 都有着巨大的优势。当前 WebP 由于开源的特性，更多应用在互联网当中，而系统往往也可以免费支持；HEIF 隶属于 MPEG 组织，解码需要缴纳授权费，这是阻止它进一步推广的重要原因。在 Win10 中，我们可能需要先付费安装 HEVC 解码器才能兼容 HEIF 图像格式，就是这个道理了。

无论如何，希望新技术能够进一步普及，淘汰 JPEG 等老旧技术，给用户带来更好的体验吧！