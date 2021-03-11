美股科技股多数走低，拼多多、哔哩哔哩跌近 4%，苹果 iPhone 订单削减 20%

北京时间 3 月 11 日消息，美国众议院今天批准 1.9 万亿美元刺激方案，促使投资者买进对经济开放最为敏感的周期性股票，纳指出现微幅下跌。截至收盘，道指涨 464.28 点，涨幅为 1.46%，报收 32297.02 点；标普 500 指数涨 23.37 点，涨幅为 0.6%，报收 3898.81 点；纳指跌 4.99 点，跌幅为 0.04%，报收 13068.83 点。

美国主要科技巨头大多数下跌：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股大多数下跌：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

▲ 与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 消息称网易云音乐计划赴港上市，或于 2022 年正式 IPO

知情人士透露，网易云音乐正寻求在港交所上市，目前已有实质性进展，大概率明年正式提交 IPO。网易曾于 2018 年 11 月披露网易云音乐注册用户数为 6 亿，后在 2019 年第二季度财报会议上透露该数据已突破 8 亿，同比增长 50%。目前，网易云音乐采取多元化商业模式，涉及广告、会员、付费音乐、音乐直播、演出票务、音乐周边等，并尝试过 IP 授权等商业化路径。2019 年第二季度，网易云音乐付费有效会员数同比增长 135%。3 月 3 日，据《晚点 LatePost》报道，丁磊已担起网易云音乐 CEO 的工作，掌管实际业务。目前，网易云音乐内部有多项业务需要向丁磊和网易云音乐现任 CEO 朱一闻双向汇报，其中，丁磊主要掌管原创音乐制作业务。有报道显示，网易云音乐在经过三笔融资后估值分别达到 80 亿元、35 亿美元（约合 228 亿元人民币）和 70 亿美元（约合 456 亿元人民币）。常规交易中网易股价下跌 4.98 美元，跌幅为 4.5%，报收于 105.7 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股涨跌不一，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

与上一交易日持平的公司包括：

▲ 与上一交易日持平的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ Mini 机型需求低迷，苹果将 iPhone 订单削减 20%

《日经亚洲》刊文称，由于尺寸最小的 iPhone 12 mini 需求低迷，苹果将 iPhone 订单削减了 20%，其中主要是 iPhone 12 mini。苹果去年末向供应商表示今年前 6 个月生产至多 9600 万部 iPhone，目前把生产计划下调至 7500 万部。苹果新款 iPhone 需求依旧强劲。苹果计划 2021 年生产 2.3 亿部 iPhone，比 2020 年增加 11.6%。不过，由于消费者倾心于显示屏尺寸更大的 iPhone 11、iPhone 12，或更高端的 iPhone 12 Pro，iPhone 12 mini 的销售情况不如预期。星期三常规交易中，苹果股价下跌。星期二苹果股价涨幅超过 4%。消费者情绪似乎反映了 iPhone 12 去年 11 月发售时媒体的评价。例如，CNBC 当时就刊文称，iPhone 12 mini 就是尺寸更小的 iPhone 12，电池续航时间更短。虽然它对手形更小的消费者有吸引力，但大多数消费者情愿多花 100 美元，购买显示屏尺寸更大、电池续航时间更长的 iPhone 12。苹果 iPhone 12 基本上获得了成功。苹果已不再披露每个季度的 iPhone 销量，但 IDC 1 月份发表报告称，去年第四季度苹果销售了 9010 万部 iPhone，创下 “一家公司单季度销量的最高纪录”，超过三星成为全球第一大手机厂商。苹果当季 iPhone 业务营收同比增长 17%。iPhone 12 热销帮助苹果 2020 年圣诞销售季创下纪录，单季度营收首次超过 1000 亿美元。苹果未就此置评。今年以来，苹果股价累计下跌约 10%。投资公司 Wedbush 分析师丹 · 艾维斯（Dan Ives）星期三发表投资报告，维持对苹果股票的 “增持”评级和 175 美元的目标股价。他还重申了之前的观点，即苹果将成为首家市值达到 3 万亿美元的公司。

▲ Facebook 要求法院驳回美政府反垄断诉讼，称 FTC 想反悔

Facebook 要求一名联邦法官驳回一起反垄断诉讼，称政府尝试 “取消”数年前获得批准的收购交易。在星期三提交的法庭文件中，Facebook 称，由美国联邦贸易委员会（以下简称 “FTC”）去年 12 月提起的这起诉讼，忽视了一个事实：2012 年收购 Instagram、2014 年收购 WhatsApp 都获得了 FTC 批准，也没有解释尝试推翻这两起收购交易的原因，“FTC 想反悔，它对自己的决策视而不见，没有给出一个合理的解释”。Facebook 在为保留 Instagram 和 WhatsApp，推翻政府强制分拆公司的尝试。Facebook 称，政府的诉讼没有先例可循。法庭从未曾支持 FTC 推翻它数年前批准的收购交易。Facebook 发言人在一份声明中表示，这起反垄断诉讼对来自包括 TikTok、Twitter 和 Snap 在内的社交媒体平台日趋激烈的竞争视而不见，自政府批准这些交易以来，“社交媒体领域的竞争日趋激烈，消费者极大受益于 Facebook 对这些免费应用的投资”。