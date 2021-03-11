他们，在二手电商上买了个 “寂寞”

二手电商在中国已经是一个万亿级市场，在电商网站受监管制约和税收担忧下，无处遁形的专业买家大量转战二手电商平台，这股趋势势不可挡。

相较于多年打磨下相对成熟的电商平台，二手平台仍存在着诸多问题亟待解决。其中包括：盗版、假货高仿、虚拟货品、虚拟发货等等…… 在多个二手电商平台出现专业卖家钻监管和维权漏洞，使普通消费者措手不及。“二手电商平台部分存在规则设置不合理的问题，使不法分子能轻易绕开监管，使净化二手电商乱象难上加难。”电商分析师李成东对新浪财经表示。

二手电商平台上漏洞，正在成为整个电商行业 “木桶”上的短板，为市场公平、消费者合法权益撕开缺口，影响消费者用户体验。而二手电商平台问题的根本，监管不严是普遍痛点。

值得一提的是，上周 12 家二手交易平台发布整改计划，这也意味着，保护消费者权益、强化监管已迫在眉睫。

平台 1：闲鱼擦边球 用户 “买教训”

四川乐山的彭先生，在二手网站闲鱼花费 5600 元网络虚拟商品，却什么也没买到。

▲ 图：彭先生虚拟商品购物截图

彭先生在卖家 “梦想前行 168”处购买网络平台虚拟账号，查收账号密码后，他确认收货，这意味着他的预付款将由闲鱼平台支付到卖家账户。然而没想到的是，卖家前脚收到付款，后脚找回账号和密码。

账号丢失后，彭先生通过闲鱼申诉得到的结果是，卖家售卖虚拟商品，可以将卖家封号。但交易已经成功，且无法证明账号被盗是卖家行为，因此 5600 元无法找回。对此，彭先生表示，“5600 买了个寂寞，买了个教训。”

对于彭先生的经历和损失，新浪财经致电闲鱼客服，客服表示，“一直以来，闲鱼严令禁止出售虚拟商品。”

彭先生认为，第一，闲鱼在消费者权利受到损失，甚至是消费者被骗的过程中消极处理，并不能帮助消费者找回损失；第二，闲鱼仅仅将销号，没有处罚，卖家只需要一个手机号码就可以重新注册，犯罪成本太低；第三，对虚拟商品的稽查力度不够。

无独有偶，王先生在闲鱼平台花费 70 元购买山姆超市会员卡（会员卡有打折等优惠），交易成功后，发现卖家购买山姆超市会员卡，将主副卡分别出售，售出后去山姆超市注销或者挂失重新办理主副卡。最终导致王先生购买的山姆超市会员卡无法使用。

▲ 图：王先生虚拟会员卡购物截图

据了解，在二手交易平台，有关虚拟商品交易后，找回账号、注销账号等事件并不罕见。对此，闲鱼客服表示，“因为闲鱼上没有虚拟物品担保服务，被系统系统默认属于虚拟类物品会下架处理。闲鱼明确禁止任何虚拟商品交易。”

截至目前，依旧有专业商家在闲鱼售卖游戏账号等虚拟商品、盗版书籍等，令消费者在购物时财产受损。

平台 2：得物套路深 卖鞋不回款

在二手交易平台，买家的用户权益无法得到保障，相应的买家权益也无法得到保障。

近日，多名卖家在黑猫平台投诉，称在得物电商平台卖出去鞋子，需要下载并登录二手电商 App“95 分球鞋”才能提取，但当下载该 App 后，显示新账户并无存款。

▲ 图：得物提现困难相关投诉 （来源：黑猫投诉）

类似的状况比较普遍，在黑猫平台，有关得物以及其旗下平台 95 分球鞋无法提现的相关投诉有 508 条，其中大部分是在售出二手鞋后提现出现问题，客服无法维权，因此投诉。

而黑猫平台有关 95 分球鞋相关投诉则有 5762 条，其主要问题包括，二手鞋买卖纠纷、真假鞋鉴定纠纷和提现问题。

对于提现为何需要下载其他 App，是否可以绑定得物和 95 分球鞋账号，以及将如何解决提现困难的问题，得物对新浪财经表示，“正在核实中”。

数据报告：平台负面占比高达 6 成

在过去一年，二手平台的评论中，负面评论占比超过 60%。北京阳光消费大数据研究院数据显示，2020 年全年，二手平台消费舆情信息 856873 条。其中，正面舆情信息 153867 条，占比 17.96%；中性舆情信息 174925 条，占比 20.41%；负面舆情信息 528081 条，占比 61.63%。

二手电商平台发展至今，以次充好、虚报高价、欺诈买家、恶意调换商品、消费维权难、交易支付安全问题、平台售后服务差、出售禁售商品和交易过程中强买强卖等九大问题充斥二手电商平台。

得知受骗的彭先生，曾在某搜索引擎搜索 “闲鱼”和 “虚拟商品”的关键词，发现搜索引擎上面充斥着 “闲鱼卖虚拟商品日入 300”字样的链接，一些经验贴，甚至详细介绍如何在闲鱼上架虚拟商品，如何虚拟上货。

由此可见，在电商监管不断完善的情况下，许多不法的专业商家混入二手市场。

而闲鱼、转转等二手商品网站被消费者认为是一个 C2C 平台，个体消费者在网站转卖不需要的商品，类似于跳蚤市场。在这样的情况下，不明所以的消费者很容易遭到不良专业卖家的 “降维打击”。

不少二手平台上的个人卖家属于零星交易，不用办理营业执照，即便账号被封锁关闭，换个手机号再注册，就可以重新发布新的商品信息，而且商品一般不用经过检查，所以很难保障商品的质量。

另据黑猫投诉数据，在黑猫投诉平台有关二手交易平台的投诉共有 106371 条，其中投诉量前五的二手交易平台分别是，交易猫游戏交易投诉 42515 条投诉、转转二手交易平台 25128 条投诉、闲鱼官方客服 12701 条投诉、淘手游 8634 个投诉、95 分球鞋 5762 条投诉。

为何二手交易平台投诉、负面舆论如此之多？由于粗放管理、监管不严、缺乏有效监管等原因，许多电商平台不合规专业店家趁机在二手平台上伪装成个体身份，通过欺诈手段谋取不法利益。

对于二手电商平台的乱象，中国法学会、消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江对新浪财经表示，“二手卖家多为个人而非经营主体，因此二手电商平台对二手经营者的监管和审核有一定难度；此外，由于交易主体并非新品，因此商品没有一个具体衡量标准，而是看买卖双方沟通情况。因此，二手电商平台的监管难度比电商平台更大一些。”

“二手电商乱象仍屡禁不止，主要来自于其商业模式的监管难度较大。”电商分析师李成东认为，“首先，二手电商平台上的交易模式为 C2C 模式，卖家是普通的个人注册用户，监管面大，监测和不法行为存在难度；其次，平台本身管理上有不完善的地方。出于成本管理等因素。二手电商平台部分存在规则设置不合理的问题，使不法分子能轻易绕开监管，这使得净化二手电商乱象难上加难。”

“注册门槛低、违约成本低、维权举证难。”对于二手电商平台乱象屡禁不止，陈音江总结道。

破局之道：平台应主动担责？

违约成本低，是二手电商平台普遍面临的主要问题。

对于消费者承受的损失，陈音江建议，二手电商平台重新制定平台交易规则，采取必要措施的，依法与该平台内经营者承担连带责任。

李成东也表示，对于手机等 3C 等专类商品，目前多数二手电商会通过鉴定、估价、核验等方式介入。而平台没有介入的商品，就是问题高发的品类。因此，还是需要在立法层面加以限制，或者二手平台承担一部分责任，以督促二手平台迅速完善监督机制。

据法律规定，电子商务平台经营者未对损害消费者合法权益的行为采取必要措施，就要负有连带责任；对关系消费者生命健康的商品或者服务，未尽到资质审核义务或未尽到安全保障义务，造成消费者损害的，应依法承担相应的责任。

“二手平台应主动承担相应责任。”多名业内专家建议，未来二手电商应当根据电子商务法规定，承担相关资格资质审核义务、人身财产安全保障义务，否则应承担相应法律责任。此外，二手平台还要不断完善平台交易规则、日常管理、信用评价、售后服务等相关制度，促进二手市场健康规范发展。

除此之外，在陈音江看来，有关部门应在鼓励和督促二手平台建立健全交易规则、信用评价、售后服务、消费者权益保护等配套措施的同时，严厉查处二手平台的销售假冒伪劣以及违禁物品及服务行为。对于查实的违法行为，该行政处罚的要行政处罚，该追究刑事责任的要依法追究刑事责任。

在二手平台在交易过程中，平台提供了网络经营场所、交易撮合和信息发布等服务，同样需要履行《电子商务法》中有关电子商务平台经营者的责任和义务。

“电商平台自 2003 年发展至今，经历 18 年的发展时间，在电商平台发展过程中也经历假货横行、维权困难、线上交易以次充好等诸多问题。电商平台经过不断的自我迭代和竞争，已经成为可以放心购买的日常生活的一部分，相信二手电商平台是可以经历时间的考验。”李成东说。