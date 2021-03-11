NASA 宇航员将继续搭乘俄罗斯联盟号前往国际空间站

据外媒报道，当地时间周三，美国宇航局（NASA）宣布，其宇航员马克 · 万德黑 (Mark Vande Hei)将搭乘计划于 4 月 9 日发射的俄罗斯联盟号飞船前往国际空间站。

此举反映了 NASA 长期以来坚持的 “冗余”策略。NASA 国际空间站项目代理主任罗宾 · 加滕斯 (Robyn Gatens)说：“我们经常使用这个词，即无论在任何情况下都要确保有后备计划，以防万一。”

图：NASA 宇航员马克 · 万德黑将于下个月搭乘俄罗斯联盟号飞船前往国际空间站

这种做法最典型的例子就是 NASA 的 “商业宇航员计划”，该机构在 2014 年聘请了 SpaceX 和波音两家公司开发运送宇航员往返空间站的交通工具。在多次推迟之后，SpaceX 终于在去年完成了首次商业载人飞行任务，将 NASA 宇航员送上空间站，并在六个月后返回地球；第二次同类任务将在 4 月下旬发射，SpaceX 载人龙飞船已经准备就绪。

然而，波音仍在测试其星际线飞船，其首次正式执行任务可能会推迟到 2022 年。这显然令 NASA 感到不安，因为其担心只靠 SpaceX 不能确保定期载人飞行，这也是该机构在项目开始时选择两个不同商业载人服务提供商的最大理由：如果一个飞行器出现问题，另一个可以接手。

长期以来，NASA 始终认为，前往空间站的商业载人飞行的开始不应标志着 NASA 宇航员搭乘联盟号飞船的结束。相反，即使进入商业载人时代，NASA 也始终主张与俄罗斯航天局交换飞船上的座位，以在某种飞行器出现问题的时候，确保双方都不会失去进入空间的机会。

NASA 代理局长史蒂夫 · 尤尔奇克 (Steve Jurczyk)表示，NASA 相信，在实现三次成功的载人飞行之后，俄罗斯航天局将愿意将宇航员送上美国航天器。SpaceX 的第二次商业载人飞行（Crew-2）就将是其载人龙飞船的第三次载人飞行。俄罗斯航天局拒绝证实 “三次飞行”策略，只承认双方正就俄罗斯宇航员搭乘美国商业飞船飞行进行谈判。