腾讯 ROG 游戏手机 5 刚发布，华硕 ROG Phone 7 现身蓝牙 SIG 网站

IT之家 3 月 11 日消息 外媒 91mobiles 报道，型号为 ASUS_I007D 的华硕手机目前已经在蓝牙 SIG 网站上被发现，将支持蓝牙 5.2，可能就是华硕 ROG Phone 7 新手机。

昨天，华硕刚刚发布了腾讯 ROG 游戏手机 5。由于 ROG Phone 5 的型号为 ASUS_I005D，因此可以认为这款新手机就是 ROG Phone 7。不过，目前还处于早期认证阶段，尚不清楚其具体配置和定位。

昨天，华硕发布了腾讯 ROG 游戏手机 5，搭载了 6.78 英寸 FHD+AMOLED 显示屏，刷新率高达 144Hz。ROG 游戏手机 5 采用了时钟频率为 2.84GHz 的骁龙 888 SoC，内置 Adreno 660 GPU。

▲腾讯 ROG 游戏手机 5

IT之家获悉，腾讯 ROG 游戏手机 5 有三个型号，即 ROG Phone 5、ROG Phone 5 Pro 和 ROG Phone 5 幻影，其中顶配版提供了高达 18GB 内存和 512GB UFS 3.1 的存储空间。这款手机开箱即运行基于 Android 11 的 ROG UI 定制系统，配置 6000mAh 大容量电池，支持 65W 快充。

摄像头方面，腾讯 ROG 游戏手机 5 背面配备了三枚传感器，分别是 6400 万像素（f/1.8 光圈）的索尼 IMX686 主传感器、1300 万像素（f/2.4 光圈）125 度广角传感器和 500 万像素微距传感器。在自拍和视频通话方面，前置有一枚 2400 万像素的摄像头。