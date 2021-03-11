沃伦 • 巴菲特净资产超 1000 亿美元，成第六位身价过千亿富豪

3 月 11 日早间消息 据报道，本周三，由于投资者将沃伦 · 巴菲特（Warren Buffett）的公司伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway Inc）的股价推高至创纪录水平，巴菲特的财富已超 1000 亿美元。

彭博亿万富翁指数显示，巴菲特净资产增长至 1004 亿美元，成为千亿美元富豪俱乐部的第六名成员。目前，这个俱乐部已经包含了亚马逊 CEO 杰夫 · 贝佐斯 ( Jeff Bezos)、特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)以及微软联合创始人比尔 · 盖茨 (Bill Gates)。

据《福布斯》杂志统计，巴菲特的净资产几乎全部来自于其所持有的伯克希尔六分之一的股份，伯克希尔是一家市值约 6000 亿美元的公司。

伯克希尔的股价 3 月份大幅上涨，本周三其 A 类股超过 40 万美元。

此前，该公司 2 月 27 日表示，尽管新型冠状病毒大流行，但第四季度营运业绩有所提升，而苹果和其他股票的上涨也为其 358 亿美元的总收益做出了贡献。

如果不是 2006 年开始将伯克希尔股票捐赠给比尔和梅林达 · 盖茨基金会以及四个家族慈善机构，现年 90 岁的巴菲特的净资产还会更高。

巴菲特此前拥有伯克希尔近三分之一的股份，他的捐款总额已超过 370 亿美元。

1965 年巴菲特接管伯克希尔时，它还是一家濒临倒闭的纺织公司。该公司目前拥有超过 90 家企业，如 Geico 汽车保险公司和 BNSF 铁路公司。截至去年年底，该公司持有的股票价值 2812 亿美元。

作为世界最著名的投资者之一，巴菲特曾经是世界上最富有的人，但后来被几位公司股价上涨更快的高管所超越。

《福布斯》表示，巴菲特在全球富豪榜上排名第五，排在亚马逊公司的杰夫 · 贝佐斯、特斯拉公司的埃隆 · 马斯克、法国酩悦 · 轩尼诗 - 路易 · 威登集团的贝尔纳 · 阿尔诺及其家人，以及慈善家和微软联合创始人比尔 · 盖茨之后。

今年之前，包括过去 10 年的股息在内，伯克希尔的股价一直落后于标准普尔 500 指数。

但 2021 年该公司股票已经反超，本月一些分析师上调了其目标股价。