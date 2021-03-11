七彩虹首款国风游戏本将星 X15 明日开售：144Hz 电竞屏，到手价 5499 元起

IT之家3月11日消息 3 月 5 日，国内硬件厂商七彩虹发布了首款国风游戏本——将星 X15。将星 X15 游戏本已于发布当日开启预售，起售价 5699 元，将于明日（3 月 12 日）凌晨正式开售。

目前，七彩虹将星 X15 游戏本发售提供四种版本，i5/8GB 版本 5699 元、i5/16GB 版本 5899 元、i7/8GB 版本 6599 元、i7/16GB 版本 6799 元，预售期内定金 200 抵 400，实际到手价 5499、5699、6399、6599 元。

除了定金优惠外，根据付尾款的顺序，前二十名付尾款的用户则赠送典藏版的雷震子周边礼包。

外观设计方面，七彩虹将星 X15 以 “星蓝色”作为产品主色调，搭配 A 面磨砂手感，大量的留白，可由用户自行 DIY，在 C 面手托处有刻印 “雷震子”定制图形。

IT之家了解到，将星 X15 采用 15.6 寸电竞屏，支持 144Hz 刷新率，拥有 100% sRGB 色域覆盖与 86% 屏占比。

配置方面，将星 X15 最高搭载了第十代英特尔酷睿 i7-10870H 处理器，同时全系搭载 GTX 1650Ti 显卡，标配 8/16GB 双通道内存，最高可扩展至 32GB，硬盘容量为 512GB。

散热方面，将星 X15 搭载疾风 2.0 散热系统，左右双风扇，四根独立热管，多通风口设计，并支持 Fn+1 一键开启飓风散热、可实现多种散热模式调节，配备 Control Center 3.0 控制软件，支持切换不同的性能模式。

售后方面，七彩虹将星 X15 游戏本除了两年的质保外，还提供两年内不限次数（硬件）上门维修。