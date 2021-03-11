微软 Win10 Reunion 预览版 v0.5 发布：统一 Win32 和 UWP 应用体验

IT之家3月11日消息 在 Build 2020 大会上，微软宣布了一个新项目 Project Reunion，让 Windows 10 平台的应用开发变得更容易。Project Reunion 统一了对现有 Win32（传统 Windows API）和 UWP（通用 Windows 平台）API 的访问，并通过 NuGet 等工具使其与操作系统解耦。IT之家获悉，使用 Project Reunion 组件构建的应用可以在所有 Windows 10 版本和设备上运行。

近期，微软发布了Project Reunion预览版v.0.5。

微软表示，Project Reunion为Windows应用开发者提供了以下好处：

跨桌面应用平台的统一 API 表层

想要创建桌面 Windows 应用程序的开发人员必须在几个应用程序平台和框架之间进行选择。虽然每个平台都提供了许多功能和 API，可以被使用其他平台构建的应用使用，但有些功能和 API 只能被特定平台使用。Project Reunion 将统一所有桌面 Windows 10 应用对 Windows API 的访问。无论你选择哪种应用模式，你都可以访问 Project Reunion 中的同一套 Windows API。

随着时间的推移，微软计划对 Project Reunion 进行进一步的投资，以消除不同应用模式之间的更多区别。Project Reunion 将包括 WinRT API 和原生 C API。

跨 Windows 10 版本的一致支持

Windows API 随着新的操作系统版本的不断发展，开发人员必须使用版本自适应代码等技术来说明版本的所有差异，以满足他们的应用受众。这可能会增加代码和开发体验的复杂性。

Project Reunion API 将适用于 Windows 10 版本 1809 和所有 Windows 10 的后续版本。这意味着，只要你的客户使用的是 Windows 10 版本 1809 或任何更新的版本，你就可以在新的 Project Reunion API 和功能发布后立即使用它们，而无需编写版本自适应代码。

更快的发布节奏

新的 Windows API 和功能通常与操作系统的发布联系在一起，每年发布一到两次。Project Reunion 将以更快的速度发布更新，使你能够在 Windows 开发平台的创新成果诞生后，更早、更快地获得它们。

限制和已知的问题

此版本不支持用于生产环境中的应用程序。预计会出现错误、限制和其他问题。

此版本只能用于 MSIX 打包的桌面应用程序（C#/.NET 5 或 C++/Win32）。它不能在未打包的桌面应用程序中使用。

WinUI 3 的工具限制也适用于任何使用 Project Reunion 0.5 Preview 的项目。

https://github.com/microsoft/ProjectReunion