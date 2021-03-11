联发科公布二月营收：狂赚 11.5 亿美元 ，三月有望创盈利新高

IT之家 3 月 11 日消息 联发科今日公布其 2 月营收 11.5 亿美元（约合 74.4 亿元人民币），与上月相比减少了 7.87%，但相较去年 2 月同比增长 78.66%，本年度前 2 月总营收超过 24 亿美元（约合 155.93 亿元人民币），较去年同期增长 78.47%；受惠 5G 芯片出货量大涨，加上物联网平台芯片市场占有率持续走高，联发科 2 月营收站稳 10 亿美元（约合 65 亿元人民币）大关，3 月可能继续走强，挑战盈利新高。

依据联发科预测，以美元兑新台币 1 比 27.9 元计算，第一季总营收预估达 36.95 亿美元（约 240 亿元人民币），相较上一季度增长 0.8%，较上年同期增 58-71%，累计前 2 月营收已近 24.1 亿美元（约合 156.5 亿元人民币），依照财测高标的推算，联发科今年 3 月营收预估可达 12.85 亿美元（约合 83.5 亿元人民币）。

联发科第一季度的移动设备平台和成长型产品的业绩皆会较去年同期大幅增长，尤其移动设备平台产品受惠于 5G 手机销量大涨，以及在 4G 手机与 Chromebook 市场占有率提升，其总体业绩可能较去年同期增长一倍以上。

IT之家了解到，联发科于前年推出的天玑 1000 系列已获各家智能手机品牌厂大量采用，新款旗舰芯片天玑 1100/1200 也望复制该模式，蚕食高通在高端市场的占有率，有助于联发科产品组合更优化，长期毛利率预估在 45-47% 的水平区间。

外资预估，联发科今年营收将突破 142 亿美元（约合 922.6 亿人民币），且受惠于高端手机芯片贡献，产品组合将大幅优化，其股价可能创历史新高。