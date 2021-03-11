长沙坠车事件后续，货拉拉宣布整改措施：车内录音录像功能上线

IT之家3月11日消息 今日上午，货拉拉宣布上线录音功能，试运行车载设备。

货拉拉表示，自长沙坠车事件以来，其着手进行了一系列安全整改动作，截至目前，部分产品功能已经优化上线，其他整改措施也正在按计划稳步推进。

IT之家了解到，货拉拉称 3 月 10 日所有的搬家 / 跟车订单上线了行程录音功能；承载录像和信息采集功能的 “安心拉”智能行驶记录仪，已开始在长沙装车进行产品验证，试运行和优化后将逐步向全国推广。

以下为货拉拉公告全文：

自长沙坠车事件以来，我们着手进行了一系列安全整改动作，截至目前，部分产品功能已经优化上线，其他整改措施也正在按计划稳步推进。

产品整改措施

3 月 10 日，我们所有的搬家 / 跟车订单上线了行程录音功能；承载录像和信息采集功能的 “安心拉”智能行驶记录仪，已开始在长沙装车进行产品验证，试运行和优化后将逐步向全国推广。

行程录音功能上线

在 App 内对司机进行线上操作指引后，作为搬家 / 跟车订单重要信息采集方式的 “行程录音功能”已正式上线，功能覆盖平台全部车型，司机抵达装货地后即自动同步开启录音，行程中只要 App 保持运行，录音即可持续，卸货完毕订单结束后录音结束并自动上传云端保存 7 天，对于疑问订单或纠纷订单，将适当延长保存时限，为纠纷订单判责以及涉警异常订单提供更多依据。

“安心拉”智能行驶记录仪长沙试点

与此同时，我们自主研发的 “安心拉”智能行驶记录仪已在长沙进行小规模装车试验。“安心拉”通过多路摄像头（驾驶室摄像头、路面摄像头、货厢摄像头）、GPS 等传感器全方位采集车内环境和货物数据，获取更多订单内实时信息，并且与货拉拉 App 联通，与 App 端的安全中心一起，为运输保驾护航。

“安心拉”智能行驶记录仪有车内外全方位录音录像、实时车辆定位及轨迹采集、隐藏式报警、语音提示四项功能，内置 AI 算法识别异常状态，驾驶室、车厢有异动均可实时提醒，保障用户、司机及货物安全。例如，“安心拉”识别到司机有疲劳驾驶、瞌睡等行为时，会触发后台分析并及时给司机提醒；当货厢内的货物有异常状态时，该系统也会帮助识别并反馈，提升货物安全性。

当前已有 10 台 “安心拉”在长沙装车试运行，4 月起，将陆续在上海、杭州、苏州等 8 个城市上线试运行 1 万台，7 月开始在全国推广应用，将于年底覆盖同城业务 50% 订单。

在达到一定的覆盖量后，搬家及跟车订单会优先推送给装有 “安心拉”智能行驶记录仪的车辆。

安全处置标准流程升级

另外，在安全事件处置方面，我们也已完成安全处置标准流程升级，并在业务落地的 180 个城市与当地警方建立了信息通报专属通道，确保与平台相关的涉警信息可快速通畅流转，与此配套的 7×24 小时专属处置团队也已组建完成。

持续升级安全功能，聆听用户安全反馈

目前平台正在集中力量加速各项安全整改举措落地。针对已有安全功能强化升级，包括行程分享、紧急联系人、跟车人安全提示、一键报警、号码保护等功能；行程位置保护功能即将上线，对偏航、长时间停留等异常情况进行识别和预警。

但安全提升绝非一日之功，也不可能一蹴而就，平台在产品安全功能与安全处置上还有很大提升空间，我们意识到仅靠团队自身视角是不够的，需要社会各界和每一位用户对我们提出更多意见和建议，安全整改邮箱 [email protected] 将一直保持开放状态，虚心听取社会各界的想法，我们诚邀所有朋友帮助我们变得更好。