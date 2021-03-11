上线一个月下载量破百万，Dispo 堪称图片社交的黑马：无滤镜、无 P 图

一款没有滤镜可选，没有 P 图功能，还得等待 24 小时才能拿到成片的照相 App，会有人想用吗？



最近，真有一款这样的产品在美国走红，它的名字叫 Dispo，由 YouTube 网红大卫·多布里克创办。

今年 2 月底，Dispo 不仅牢牢占据 App Store 摄影类排行榜前十，还受到硅谷资本热捧，拿到了 2000 万美元的 A 轮融资，红杉、A16Z 等一众老牌资本都是投资方。

如今估值 2 亿美元的 Dispo 有 300 万用户，上线首月下载就突破了百万。因为主张对照片不做任何修饰美化处理，Dispo 被冠以「反 instagram」的称号。

风头正劲的 Dispo，究竟是昙花一现，还是真能颠覆 instagram，成为 Z 世代图片社交的主流产品？

一款「反套路」的拍照 App

打开 Dispo，你会发现它的操作界面完全是一台上世纪 90 年代流行的胶卷相机。左边配有闪光灯按钮，中间是用来对焦的螺旋盘和一个取景框，右边是快门。

按下快门后，成片不会立即出现在手机相册里。Dispo 会提示你，刚刚拍摄的图片将在 24 小时后完成「冲洗」，请到点再来查收。

这是 Dispo 的核心玩法，以一种刻意做旧的产品理念，像素级还原用胶卷拍照的体验。





Dispo产品页面展示｜buzzfeed



用胶卷拍照，你必须得眯缝着眼通过通过窄小的取景框构图，所以，即便在拍摄状态下，Dispo 那个窄小的取景框也不会变大，用户只能通过这个小小的窗口创作照片。

胶卷是一锤定音的创作，用户无法为自己修个大长腿、画个大眼睛，因此 Dispo 也不提供 p 图功能。但 Dispo 会提供照片实体冲印服务，就像用胶卷必须冲洗成片一样。

很难想象，在用户习惯了拍照即时交付，用各种修图软件加滤镜做美化后上传到社交网站接受点赞的时代，Dispo 这种限制颇多，甚至有些原始的产品还能大受欢迎。

但体验过后，就有用户表示，Dispo 让她从社交压力巨大的精致照片中解放出来，自己只需要专注记录当下，而不是想着拍几十张照片，再花时间从里头选出最好的。

Dispo 似乎是在用一种反套路的方式占据用户心智。所谓反套路是说，对当下主流的拍照工具做减法，通过各种使用限制消除用户对获得完美照片的痴迷和心理压力。

Dispo 的创始人大卫·多布里克原本是 YouTube 上一个超级网红，擅长制作快剪类短视频。2019 年，大卫在 instagram 创建了一个新账号——David's Disposable，专门用来发布胶片风格的照片，至今吸引了 324 万关注者。

受到这个账号启发，大卫 2019 年 12 月顺势推出了同名软件 David's Disposable，为更多喜欢这种风格照片用户提供制作工具。还原胶片拍照体验，不能修图这些核心玩法，也是在这时候定下的。

仅上线一个月，这款软件的下载量就突破一百万。2020 年 9 月，David's Disposable 更名为 Dispo。今年 2 月，Dispo 更新了一个 beta 版，采用了和 Clubhouse 一样的邀请码机制，这又掀起了一小波求码热潮。

尽管风头正劲，但主打复古风格的图片产品并不新鲜，ins、Facebook 按照 Dispo 的模子加一个还原胶片相机拍照玩法的功能也是轻而易举，要想避免昙花一现，Dispo 还能靠什么？

一个内容共创的图片社区

再仔细回想下，过去使用胶卷相机的场景，多半是和家人朋友外出或聚会的互拍合照，是你和其他人一起做一件事情，这些都是带有社交意味的日常生活里的高光时刻。

某种程度上，Dispo 在尽力还原这种场景体验。正如用胶卷拍照，拍一张少一张，并且价格还不菲，要付出很多时间和经济成本。Dispo 通过拉长照片交付时间，隐性提高拍摄成本，引导用户记录有意义的画面，而不只是精致随手拍。

在最近的功能更新中，Dispo 还试图让用户的记录被分享出去，让更多人看见。所以，Dispo 允许用户创建「胶卷」，这些「胶卷」可以是私人的相册，也可以选择开放变成共享相册，让其他用户浏览或添加图片。

Dispo里用户创建的各种主题「胶卷」｜buzzfeed

「胶卷」在用户之间衍生出了多种玩法。有个「胶卷」的主题名叫做「猜猜照片背后的故事」。在这里，人们发布了各自生活日常的沉思，然后留给 Dispo 上其他用户来解读和评论。

31 岁的洛杉矶社交媒体总监卢克·云在 Dispo 创建了多个以颜色为主题的胶卷，并邀请其他用户寻找合适的照片加入这些主题。卢克说，每个人都在通过各自的视角寻找相同目标的内容，一个社区就这样慢慢构建起来了。

在掀起复古胶卷拍摄风潮的外衣下，内容共创才是Dispo 的内核。它将图片作为媒介，让用户在特定的主题下，用构图摄影的方式讲述故事，强调叙述化。这也是各类社交产品都在挖掘的体验方向。

比如最近大火的 Clubhouse，正是利用语音社交和开主题房间的形式，将具有相似兴趣爱好的一批人聚集起来，通过对话和交流实现实时的高质量的播客性的内容共创。

再比如微信 8.0 版本更新，「状态」功能让用户可以在相同表情之下表达不同的故事。还有尚未被用户利用起来的，听同一首歌，再自己添加素材剪辑个性化短视频的功能。这些都是让用户在特地的产品范式下，让用户共创内容，产生共情。

所以说，dispo 蹿红背后踩中了三个关键点：以强调叙事感的图片为媒介，实现从工具到社区的转化；释放社交压力，重视原始的未被打磨的美学；以及构建了让用户共创内容的场景。

据了解，经历 A 轮融资后，Dispo 已经开始向国际扩张，特别是在日本，该公司计划在日本开设办事处。尽管 Dispo 团队目前只有八人，其受欢迎的程度也可能会下滑，但它确实给图片社交带来了一些有趣的新思路。