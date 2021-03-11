美国初创企业 Canoo 推出电动皮卡，其创始人曾被贾跃亭解雇

IT之家 3 月 11 日消息 据外媒 TheVerge 报道，来自加利福尼亚电动汽车创业公司 Canoo 推出了旗下首款电动皮卡，该公司表示将于今年晚些时候开放预定，值得一提的是其公司的两位创始人曾经在贾跃亭的 FF 公司担任高管，并在 2017 年被解雇。

Canoo 表示，这款电动皮卡将于今年晚些时候开始接受预订，但没有透露具体的定价细节。据报道，这家初创公司正在与其他州洽谈建立一家 “微型工厂”，由一家制造商来生产这种汽车。在 Canoo 的皮卡发售时，特斯拉的 Cybertruck、悍马电动皮卡、福特的电动 F-150 和 Rivian 的电动皮卡都到了可以上路的时候。

Canoo 的皮卡上装有多个可折叠和翻转的工作台，其中一个位于车辆的前部，另一个位于卡车工作台的侧部。有一个扩展件可以拉出，使车身增加几英尺。车身和储物箱内部均有电源插座（ 120V 和 USB ）。图片还显示卡车车顶上装有行李架，为了迎合蓬勃发展的 “货车生活”市场，Canoo 推出了带有露营者外壳和弹出式帐篷的 “陆上”装饰件。

这与 Canoo 的愿景完全吻合，该公司想让人们可以定制和个性化该车辆。公司新任执行董事长托尼 · 阿奎拉（ Tony Aquila ）希望通过多种方式使他们的新卡车具有模块化功能，并让消费者在订购的一开始就可以对车进行自定义选装，这对于小型企业和更具冒险精神的企业家来说是一个很大的卖点。

Canoo 的卡车将跟该公司其它车型使用同一个动力平台制造，这意味着其共享许多配置。成本最高的全轮驱动卡车将具有约 600 马力的动力和 200 英里（约 322 公里）以上的续航里程，而成本较低的版本将有近 100 英里（约 161 公里）的续航，并在后轮配备单个电动机。这款卡车还使用了 Canoo 为其他车辆开发的相同的线控制动和线控转向系统，从而降低了生产的难度。

IT之家了解到，Canoo 的前身是 Evelozcity ，创始人为法拉第未来 (Faraday Future)的两位前高管克劳斯 ( Stefan Krause )和克兰兹 ( Ulrich Kranz )，当初两人与乐视控股创始人贾跃亭产生了分歧，2017 年被解雇后创办了新的公司。

克兰兹曾是宝马 i 项目总负责人，全面负责 i 系列产品的设计、研发、生产等工作，宝马 i3 、 i8 等产品都是在克兰兹领导下取得的成果。克兰兹也被誉为 “宝马 i 项目之父”。而克劳斯则拥有超过 30 年横跨金融与汽车领域的高管工作经验。

2018 年初，贾跃亭控制的法拉第未来公司更是对前 CFO 克劳斯和前 CTO 克兰兹及其创办的 EVELOZCITY 电动汽车公司分别提起仲裁申诉和联邦法庭诉讼。法拉第未来控诉两位前高管非法窃取法拉第未来大量核心商业机密及技术机密，至少包括：汽车零部件计划、材料规格、成本清单、财务表格、关于法拉第未来专利 VPA 系统的信息、保密的动力传动系统信息、供应商信息和许多其他类型的机密信息和专用商业秘密。

一晃 3 年时间过去了，Canoo 已经在美国纳斯达克上市，并且马上就要开始销售他们的第一辆电动皮卡了。而法拉第未来却越发悄无声息，贾跃亭长期不能回国，FF 的车子一直也未能量产。