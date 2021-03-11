WordPress 考虑放弃 IE11 支持，因其使用率不足 1%

IT之家3月11日消息 根据 wordpress.org 官方消息，全球最大的建站平台 WordPress 正在考虑放弃对 IE11 浏览器的支持，因为其使用率不足 1%。文章作者 Héctor Prieto 根据三个平台的统计数据来看，IE11 浏览器的使用率均低至 1% 左右。

截至 2021 年 2 月 25 日，三家机构的 IE11 统计数据如下：

StatCounter’s GlobalStats：0.71%

W3 Counter：1.2%

WordPress.com：0.46%

官方表示，基于该平台用户的使用量，一旦放弃对于 IE11 的支持，意味着上万名用户被抛弃。不过外媒表示在 2017 年微软停止对于 IE 8、9、10 版本的支持时，这些浏览器的使用率也不足 1%。因此如今是决定停止支持 IE11 的合适时机。

IT之家获悉，微软 2020 年 8 月表示，自家的 Microsoft 365 订阅和 Teams App 将在几个月之后不再支持 IE 浏览器。不过由于 IE11 依旧内置于最新的 Win10 系统，因此这并不意味着 IE11 浏览器会停止更新。

Héctor Prieto 表示，2020 年初该网站便在提示用户不推荐使用 IE 浏览器。如果 2021 年继续提供支持，对于该公司来说需要高昂的维护成本，并不划算。该公司官方于今年 2 月 23-24 日进行了内部讨论，决定是否要停止 IE11 的支持。

WordPress 停止支持 IE11 的优势：

这会缩减脚本大小，减少维护负担并减少维护时间。实际测试表明，不将脚本移至到 IE11 会使得 GutenbergJavaScript 的文件大小缩减 84kB，相当于减小 7.78%。平均的脚本大小会缩小 24%。这对于网速较慢的用户尤其有帮助，同时会提高大部分用户的使用性能。

Héctor Prieto 建议用户在 3 月 18 日之前对于这一举措提交自己的看法，官方希望征集整个社区的声音。

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