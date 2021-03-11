《足球小将：新秀崛起》推出新 DLC：增加大量角色

IT之家 3 月 11 日消息 万代南梦宫在今天公开了《足球小将：新秀崛起》的 DLC 角色第二弹宣传片，增加了葵新伍、马克 · 奥维兰、火野龙马三名新角色。

《足球小将：新秀崛起》是 2020 年 8 月 28 日发布的游戏，采用了玩家们熟悉的动画画风，并准备了两种模式来让各位玩家体验，其一是体验 “队长小翼”动画剧情的 Episode: Tsubasa。还有能让玩家亲自成为游戏世界一分子，来体验游戏原创剧情模式的 Episode: New Hero。

这款足球小将的新游戏发售仅仅一周时间，全球范围内的出货量和下载量就已经超过了 50 万。

本次 DLC 推出的三名新角色各有特点：葵新伍有着非常出色的射门能力；奥维兰作为后卫有着非常出色的控球、传球能力；而火野龙马则拥有着非常强大的单刀能力。

本次推出的三名角色还将上线游戏角色季票，购买了角色季票的玩家能够直接获得这三名新角色。完整版角色季票共有九名角色，目前仅公布了六名。

此外，本次还推出了全新免费更新活动：“南葛最大的试炼”。在本次活动中，男主角大空翼因伤无法上场作战，而玩家需要代替大空翼的位置，挑战「新秀联赛」，成为南葛的救世主。

IT之家了解到，《足球小将：新秀崛起》目前可以在 PS4 及 Steam 平台游玩，Steam 版售价 268 元。