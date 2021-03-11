全国政协委员韦震玲：加大对网络诽谤行为的打击力度

IT之家 3 月 11 日消息 随着微博、抖音等社交平台的兴起，人人手里有了 “麦克风”，网民 “发声”容易的同时，也给网络诽谤创造了便利的条件。此类行为取证难、对社会危害性强，对此，全国政协委员、广西壮族自治区柳州市人民检察院副检察长韦震玲表示，建议通过完善打击网络诽谤行为的法律体系，加大网络诽谤行为的打击力度。

IT之家了解到，在网络平台中，造谣成本低，取证难度大，各种不实言论一经传播就会对当事人造成巨大伤害。此前，杭州女士因取快递被造谣 “出轨”，这种网络诽谤行为对当事人造成了不可挽回的损失，并且存在着取证难、定罪难等问题。

韦震玲称，当前，网络环境已发生了重大改变，原有司法解释在行为特征、转发条数的立案标准等，均存在大量与社会不相适应的情况。应当根据目前微信公众号、微博、抖音等主流社交平台的信息发布模式，设置新的规范准则和立案标准。

韦震玲建议，加大实名制管理，设置平台对于配合公民维权取证的义务，加大对于管理不力甚至为了追求平台 “流量”而放任、故意引导网络诽谤行为的惩处力度；加大对于 “流量”至上的广告投放范式的规范和引导，通过增加罚金等手段，提升 “营销号”的诽谤成本；加大对于网络诽谤行为的监督力度，提升网络监管的技术手段，鼓励公民正当维权，通过各种监督手段消灭网络诽谤行为。

此外，全国人大代表李东生也表示，目前的相关政策法规已较难适应如今的社会发展。建议加大网络诽谤惩罚力度，塑造和谐网络环境。

李东生建议，通过立法明确其他社会主体的责任。比如加大网络平台实名制管理；对 “流量”至上的广告投放模式进行规范和引导；提升 “营销号”的诽谤成本等，鼓励公民正当维权。